Rihanna i ASAP Rocky imenovali su svog novorođenog dječaka jedinstvenim imenom koje bi moglo potjecati iz jedne od njegovih hit ploča.

Superzvijezde su svog sina nazvale Riot Rose Mayers. To je ime drugog djeteta para koje počinje slovom "R." A-listeri dijele još jednog sina po imenu RZA Athelston Mayers, koji je ime dobio po rap nadimku slavnih članova Wu-Tanga.

To je sjajno ime i nije jasno povezuje li se Riotovo ime s pjesmom. Ranije ove godine, reper je objavio pjesmu 'Riot' s Pharrellom Williamsom.

Prema djetetovom rodnom listu, do kojeg je došao The Blast, beba je rođena 1. kolovoza 2023. u bolnici Cedar Sinai u Los Angelesu u 7:41 ujutro. Naravno, to je 2 dana ranije od netočnog izvješća TMZ-a da je dijete je rođeno 3. kolovoza.

Zvijezde imaju omiljenog doktora za porode

Zanimljivo je da je Rihannin ginekolog naveden kao Thais Aliabadi koja je dospjela na naslovnice u 'Keeping Up With the Kardashians' zbog rada s Khloe Kardashian i Kylie Jenner. Al Pacinova djevojka također je koristila slavnog doktora za porod njihovog sina.

Ime novorođenčeta bilo je prilično misterij. Prvi put ime bebe nije izašlo u javnost do nekoliko tjedana nakon rođenja. U ovom slučaju, dijete je starije od mjesec dana.

Podsjetimo, Rihanna je šokirala svijet svojom drugom trudnoćom - objavivši je tijekom poluvremena Super Bowla. Ona nije pričala o trudnoći, već je sam objavila vijest pokazujući trudnički trbuščić dok je izvodila svoje hitove na pozornici.

Obožavatelji su bili oduševljeni nakon što je pjevačica podijelila vruće trudničko fotografiranje u toplesu za svoju prvu trudnoću, iako je fotografije objavila tek nekoliko dana nakon RZA-ina prvog rođendana. Zadirkivala je moguće drugo snimanje u toplesu koristeći hashtag "nastavit će se" na objavi.

Sad je vrijeme za privatnost

Predstavnik pjevačice ipak je rekao da će slavni par prvih nekoliko mjeseci roditeljstva provesti u privatnosti. “Rihanna ASAP će prve dane roditeljstva provesti daleko od očiju javnosti i neće raditi nikakve neposredne planove o novorođenčetu”, rekli su. RiRi je otvorila priču o ovoj trudnoći rekavši da je bila drugačija od prve.

“Puno je drugačija od prve”, rekla je za Entertainment Tonight. “Bez žudnje. Bez mučnine. Sve je drugačije, a ja imam puno više energije", zaključila je Rihanna.