PONOSNA NA NOVE OBLINE / Rihanna je svoj trudnički trbuh prije skrivala ogromnom odjećom, a sada šeta gotovo gola

Buduća mama Rihanna (34) oduševljava modnim izričajem otkako se u javnosti prvi put pokazala s trudničkim trbuhom. Pjevačica čeka svoje prvo djiete s reperom A$AP Rockyjem, a za Page Six se našalila da vjeruje da će biti "psiho mama". "Vjerojatno je najbolji savjet koji sam ikada dobila je da sada spavam jer neću puno kasnije. Moram poraditi na tome prije nego što to bude prošlost", dodala je Rihanna koja je zaključila: "Postoji trudnički sjaj. Ima i tih dana. Pogotovo u trećem tromjesečju, kada se probudite i pomislite, oh, moram li se obući? Šminka vam zasigurno pomaže da se osjećate kao prava osoba", rekla je pjevačica koja tajnu svog izgleda duguje intenzivnoj upotrebi masnih krema koje joj pomažu da joj koža bude elastična i blisatava. Podsjetimo, Rihanna je u siječnju objavila svoju trudnoću profesionalnim fotografijama nje i A$AP Rockyja u Harlemu. Ona i reper hodaju od početka 2020. godine. Sa svojom su romansom izašli u javnost u studenom iste godine. U galeriji pogledajte neobičan modni izričaj pop dive koja se nikako ne srami svog trudničkom trbuščića...