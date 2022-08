JEDNO JE SIGURNO / Rihanna će ovim čizmama opet posvađati internet: Mi smo prilično sigurno da se, osim nje, nijedna ovo ne bi usudila obuti

Rihanna, nije li ovo ipak malo previše? Novopečena majka i jedna od najmoćnijih trendseterica svijeta jučer se pojavila u čizmama za koje se doista nadamo da ipak neće postati hit, iako ih je obula jedna institucija poput Rihanne. Ona je, naime, otišla u noćni provod sa svojim dečkom reperom ASAP Rockyjem u New Yorku. Nosila je bijelu RZA majicu, traper suknju i bizarne crne čizme koje su joj sezale do bedara. Na sve to još je hladno dodala i torbicu od zmijske kože. Normalno, svi su joj gledali u noge, a možda je to bio i cilj. Tko zna zašto je Rihanna ovo isfurala? Sigurno je jedino da je vjerojatno nije briga za komentare čuđenja. Pogledajte fotogaleriju.