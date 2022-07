Sudac je izdao nalog za zabranu prilaska portorikanskoj superzvijezdi Rickyju Martinu (50) jer je optužen za zlostavljanje u obitelji, priopćila je policija u subotu.

Nalog je potpisan u petak, a policajci su posjetili otmjenu četvrt u gradu Doradu gdje Ricky živi kako bi mu pokušali izdati zabranu prilaska, rekao je glasnogovornik policije Axel Valencia za Associated Press.

"Do sada ga policija nije uspjela pronaći", kazao je glasnogovornik.

Optužnica za zlostavljanje podignuta je u Portoriku, a Ricky je zanijekao te optužbe u izjavi koju je objavio njegov glasnogovornik.

Žrtva se boji za svoju sigurnost

"Optužbe na račun Rickyja Martina, zbog kojih je podignuta i zabrana prilaska, lažne su i izmišljene. Uvjereni smo da će sve biti jasnije kada prava istina o našem klijentu Rickyju Martinu izađe na vidjelo", navodi se u izjavi.

Nepoznato je tko je zatražio zabranu prilaska. Valencia je za AP rekao da ne može dati dodatne informacije jer je nalog podnesen prema portorikanskom zakonu o nasilju u obitelji.

Portorikanske novine El Vocero objavile su da u nalogu stoji da su Martin i druga strana navodno bili u vezi sedam mjeseci. Navodno su prekinuli prije dva mjeseca, no Ricky to nije dobro podnio, pa je viđen kako luta u blizini kuće žrtve najmanje tri puta.

"Boji za svoju sigurnost", stoji u nalogu.

Valencia je za AP rekao da nalog zabranjuje Martinu da kontaktira ili zove osobu koja ga je podnijela. Sudac će kasnije na saslušanju odlučiti treba li nalog ostati na snazi ​​ili biti ukinut.

Tužba za neplaćene provizije

Valencia je, također, kazao da osoba koja je podnijela zahtjev za zabranu prilaska nije kontaktirala policiju, već je odmah otišla na sud.

To nije prva tužba koja je zadesila Rickyja. Podsjetimo, prije par dana Rebecce Drucker koja je s njim radila od 2014. do 2018., a zatim ponovno od 2020. do 2022. tuži ga za neplaćene provizije, prema pravnim dokumentima podnesenim u srijedu Središnjem okružnom sudu u Los Angelesu, koji spominju "potencijalne optužbe za kraj karijere".

"Rebecca Drucker spasila je karijeru Rickyja Martina", navodi se u tužbi na 15 stranica u koju je The Post imao uvid. "Postoji samo jedan problem: Martin je potpuno i zlonamjerno odbio platiti Rebecci milijune dolara provizija koje joj duguje prema njihovom ugovoru o upravljanju. S Rebeccom na svojoj strani, Martin je zaradio milijune dolara i stoga Rebecci duguje znatne provizije", tvrdi se u pritužbi.