Ribafish objavio dirljivu objavu u čast preminulom sinu: 'Preplivali smo more, voli te tata'

Voditelj, novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish (55) prije sedam godina doživio je nezamislivu tragediju — njegov sin Rok preminuo je u 13. godini. Rok bi ovih dana, da je među nama, napunio 20 godina, a Domagoj mu je tim povodom posvetio dirljivu objavu na društvenim mrežama.

"Sretan rođendan Mališa. Preplivali smo more. Voli te tata", napisao je Domagoj uz video u kojem pored mora vrti fidget spinner.

Podsjetimo, iz velike tuge i boli rodio se poseban projekt. Kao svojevrstan zavjet i obećanje sinu da će obići sve naseljene hrvatske otoke, Domagoj je pokrenuo edukativni projekt „RokOtok“. Pet godina plivajući od otoka do otoka po cijelom Jadranu, naposljetku je ovog srpnja ispunio svoje obećanje. Ovog ljeta preplivao je oko 85 kilometara obalom Istre, uz 12 radionica i druženja na otvorenom, u kojima je sudjelovalo oko 900 djece, roditelja i volontera.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo sa vjernicima u Vatikanu: 'Kad smo mi mogli trajektom, može i on avionom u Hrvatsku'