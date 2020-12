Lana je istaknula kako se njena Šnicka zbog petardi tresla cijelo vrijeme ispod stola

Prošloga tjedna Sabor je izglasao izmjenu Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja kojim se zabranjuje prodaja, nabava, posjedovanje i uporaba za osobne potrebe petardi i redenika kategorije F2. Ta vijest posebice je obradovala sve vlasnike pasa, a pjevačica Lana Jurčević kometirala ju je na svom Facebooku.

“Ako sam se nečem veselila u 2020. onda je to zabrana petardi, prvenstveno zbog životinja, a onda i svega ostalog što to donosi. Moja Šnicka je ispod stola i trese se cijelo vrijeme, dok ja snimam kampanju – u kadi. Jedino da ju u uzmem k sebi u kadu? Nek meni i njoj netko pošalje normabel zbog idiota koji tri sata baca petarde bez prestanka u ulici do. Otišla bi ja do njega al’ je**ga kočnice mi ne rade”, napisala je Lana.

Njena objava u samo par sati dobila je 1.500 lajkova i preko 200 komentara.

