Glumac o iskustvu kliničke smrti: 'Predivno je biti odvojen od svog tijela'

Holivudski glumac Jeremy Renner (54) poznat po filmovima ''Narednik James'' i ''Grad lopova'', otvorio je dušu o traumatičnom događaju koji mu je gotovo oduzeo život početkom 2023. godine. Tijekom pokušaja da pomogne svom nećaku, Rennera je pregazila ralica teška preko šest tona, pri čemu je zadobio višestruke teške ozljede i nakratko bio proglašen klinički mrtvim.

U svojim memoarima My Next Breath i nedavnom intervjuu za podcast Let’s Talk Off Camera, Renner je govorio o neobičnom miru koji je osjetio u tim trenucima. Opisao je to iskustvo kao "električni spokoj" i rekao da je osjetio gotovo nadnaravni osjećaj mira i slobode. Iskreno je priznao kako je bio razočaran kada je vraćen u život. "To je veliko olakšanje, samo to mogu reći. Predivno je, prekrasno olakšanje biti odvojen od svog tijela. To je najuzbudljiviji mir koji možete osjetiti. To je najveći nalet adrenalina, ali mir koji dolazi s njim je veličanstven. Tako je čaroban", rekao je.

Renner tvrdi da mu je taj kratak susret sa smrću potpuno promijenio pogled na život. "Vrijeme, jezik, sve su to samo ljudske konstrukcije. Tamo to ne postoji. Sve što postoji je čisto znanje i osjećaj povezanosti", izjavio je.

Nakon nesreće, koja mu je uzrokovala čak 38 slomljenih kostiju i ozbiljna oštećenja pluća i jetre, glumac je morao proći kroz dug oporavak. No, ističe kako je ta tragedija postala snažna prekretnica: "Shvatio sam da sam pridavao previše važnosti stvarima koje zapravo nemaju pravu vrijednost. Danas ulažem samo u ljubav i odnose. To je jedino što vrijedi ponijeti sa sobom''.

Foto: Profimedia S manekenkom Sonni Pachecho vjenčao se 2014. godine i s njom dobio kćer Avu, ali su se razveli nakon samo godinu dana. Nakon toga je upao u financijske probleme te je početkom pandemije tražio da mu se smanji alimentacija.

Također, prisjetio se i trenutka kada je izletio iz kabine ralice kako bi spasio nećaka. "Nisam stigao reagirati. Sve se dogodilo u djeliću sekunde. Letio sam kroz zrak, udario glavom o led i čuo kako mi se kosti lome dok je stroj prelazio preko mene. Bio je to zastrašujući zvuk koji nikad neću zaboraviti'', ispričao je.

