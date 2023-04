Nekoć smo je imali prilike pratiti na RTL televiziji, a zatim se bacila u fitness vode u kojima se sjajno snašla. Njezina strast za fitnessom dovela ju je do novih poslovnih pothvata, a u međuvremenu je diplomirala i odnose s javnosti. Vrlo zaposlena i ambiciozna Renata Sopek, samim time sve se rjeđe pojavljuje u javnosti. Ipak, Story ju je ulovio na jednom eventu na kojem je otkrila gdje je, što radi te prati li uopće aktualnosti.

'Čitam, pratim, to mi je posao. A na kraju krajeva i volim, definitivno je to postao dnevni ritual, osim što je sastavni dio posla nekako čovjek i treba bit u tijeku sa svim događanjima. Ima puno interesantnih tema pa naravno da voliš i pročitat neke stvari, a u konačnici dobro ti dođe i kao neki odmak, da se rasteretiš, svi smo zauzeti poslom. Kavica, portal, sve to dobro dođe za opuštanje…'

Renata je opisala i svoju definiciju luksuza.

"Danas čovjek ima jako malo slobodnog vremena, tako da, te neke kategorije uvijek bi stavila u nešto što bi bio luksuz koji si svatko želi priuštiti. Ne bih išla površno i bazirala se na nekim materijalnim stvarima nego baš ono 'ljudske', nešto što nam je potrebno svima da bi mogli funkcionirati u svakodnevnom životu. Od slobodnog vremena do nekih trenutaka koje ćeš posvetit sebi i svojim bližnjima te u konačnici nešto dobro što ćeš napravit i za svoje mentalno zdravlje. Svi danas živimo toliko divljačkim i ubrzanim tempom da je danas luksuz naspavati se".

U dugogodišnjoj je vezi sa Sergejom Bijelićem, a za Story je otkrila kako vole provoditi slobodno vrijeme.

"Nekad je trenutak kad želimo bit s ekipom, nekad volimo biti sami. Volimo početi, naglasak na početi, gledati dobar film, jer ja redovito zaspem i ne sjećam se da sam film ikada pogledala skroz do kraja, da nisam zaspala. Tako da, ne znam što moj partner misli o tom zajedničkom gledanju filma, jer se nikad nije dogodilo".

"Nebitno je gdje si, bitno je da smo skupa i da to vrijeme kvalitetno provedemo. On baš ne voli ovakva događanja, nema šanse da ćete njega vidjeti ovako negdje. I to je meni u redu, razumijem da se netko tko se ne bavi javnim poslom ne želi izlagati", dodala je 43-godišnja bivša voditeljica.

'Unazad par mjeseci radim u Conor komunikacijama što je bilo nekakav logičan slijed u karijeri s obzirom da sam prije par godina završila Komunikacijski menadžment, tako da sad sam PR-ovac. Znala sam da ne želim vječno radit posao ispred kamere, iako sam puno posljednju godinu radila iza kamere i radila svoje autorske emisije što je također bio neki logičan potez s obzirom na odnose s medijima i na produkciju te sve što sam radila u svojoj karijeri.'