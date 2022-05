Već svima dobro poznata kandidatkinja ovogodišnje sezone "Ljubav je na selu", Renata Šapina, diči se time što ne mora raditi, već uživa u životu. Jednom prilikom je Renata izjavila da su njezini roditelji davno dobili na lutriji pa je ona ta sretnica koja može uživati u blagodatima te nagrade.

Sasvim iskreno

Renata je ove sezone showa otkrila da se situacija nije promijenila, da i dalje uživa u životu bez rada, no istaknula je da bi za svog farmera Milana iz Gospića čak i počela raditi.

"I dalje ništa ne radim u životu i dalje ne mislim ništa raditi u životu. To mi je hobi i meni je super. Živim život iz snova, kao što većina ljudi želi živjeti", rekla je simpatična Brođanka za RTL.hr. Naime, Renata možda ne radi normalni posao, ali netko mora održavati i kontakt sa svim silnim pratiteljima na društvenim mrežama, koji Renatu prate u stopu.

"Inače sam kreativna, treba mi minuta da napravim neki show, to mi jednostavno ide", kaže Renata te dodaje: "Ja nemam vremena za dosadu, ja ne stignem sve. Odem kod jedne kolegice na kavu, kod druge, idemo malo u shopping, na plivanje, jednostavno nemam vremena", kaže Renata kojoj fali samo jedna stvar u životu, a to je ljubav. "Nešto mora faliti, a to je ljubav. Zaboravila sam kako izgleda biti zaljubljena", kaže Renata te dodaje kako bi zbog Milana počela i raditi.