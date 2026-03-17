Zvijezda 'Braka na prvu' na Maldivima, oduševila prirodnim izgledom: 'Bez filtera, samo prirodno'

Pjevačica i bivša sudionica showa "Brak na prvu", Renata Dojčinović, ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama. Nakon iznimno radnog razdoblja i niza uspješnih nastupa sa svojim Superiore Bendom, Renata je odlučila spakirati kofere i priuštiti si odmor iz snova. Ovog puta, kao svoju destinaciju odabrala je egzotične Maldive, a prizori koje dijeli s pratiteljima nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Samo prirodno s rajskih plaža

Na najnovijoj fotografiji, objavljenoj na Instagram profilu, Renata pozira u idiličnom okruženju koje oduzima dah. Bijeli pijesak, tirkizno more koje se proteže u daljinu i bujna vegetacija s palmama u pozadini stvaraju savršenu kulisu za opuštanje.

Pjevačica je za sunčani dan odabrala atraktivan srebrni bikini top koji je istaknuo njezinu figuru, a cjelokupni dojam upotpunila je elegantnim crnim sunčanim naočalama. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jest poruka koju je poslala uz fotografiju.

"Bez filtera, samo prirodno!", napisala je i time potaknula val pozitivnih reakcija. Njezin potez da se prikaže u autentičnom izdanju naišao je na veliko odobravanje obožavatelja, koji su je u komentarima nagradili brojnim komplimentima i emotikonima srca i pljeska, hvaleći njezin izgled i samopouzdanje.

Od reality zvijezde do jedne od najtraženijih pjevačica

Iako je široj javnosti postala poznata sudjelovanjem u četvrtoj sezoni RTL-ove showa "Brak na prvu", Renata Dojčinović uspjela je pametno iskoristiti stečenu slavu i izgraditi respektabilnu karijeru u svijetu glazbe, koji je njezina prva ljubav još od djetinjstva.

Kao glavna pjevačica Superiore Benda, postala je jedno od najtraženijih lica na domaćoj sceni vjenčanja i korporativnih događanja. Njezin je raspored popunjen mjesecima unaprijed, stoga ne čudi ovaj luksuzni odmor na Maldivima.

POGEDAJTE VIDEO: Jos jednom ispisana povijest na Oscarima: Večer smijeha, glamura, crvenog tepiha i slavlja