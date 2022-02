Dvije godine nakon objave pandemijskog albuma "Ilica“, Elemental zatvara krug svojom novom poletnom pjesmom "Dvojka“.

Kombinacijom elemenata koji donose pozitivnu atmosferu, gitarskim uvodom i vitalnim ritmom, Elemental usred zime prkosi užasima siječanjske depresije i u drugi mjesec 2022. ulazi apsolutno vedro i zaigrano, a to potvrđuje i svojim skorašnjim nastupom u Domu sportova.

Naime, Elemental će, uz TBF i plesnu skupinu Atomic Dance Factory, nastupiti na prvom November Fest powered by Galeb u Domu sportova 18. veljače 2022. November Fest u suradnji s Hrvatskim društvom bolesnika s rakom prostate i Europa Donna Hrvatska, svojom kampanjom pod šaljivim sloganom: “Briga o mudima ne čini nas ludima!”, potiče na promišljanje o odgovornosti prema vlastitom zdravlju te važnosti prevencije. Povodom izlaska nove pjesme i ususret novom koncertu, razgovarali smo s Mirelom Pirselac Remi.

NET.HR: Vaš najnoviji singl 'Dvojka' svojevrsna je oda boljim vremenima, jedno 'zbogom' pandemijskoj distanci. Priča je to o dualnosti - zbog toga u spotu pratimo dvoje skejtera koji voze rutom tramvaja broj 2. Njihova tijela i njihove sjene balansiraju 'jedre gradom tražeći balans', kako ste i sami rekli. U posljednje dvije godine stalno smo slušali: 'Joj, kad završi ova pandemija, onda ću to, to i to'. No, je li nas ova pandemija uistinu nečemu naučila?



REMI: Mislim da smo svi shvatili koliko život uzimamo zdravo za gotovo. Pritom mislim na onaj život koji nazivamo "staro normalno“ – uzimali smo ga kao da je pred nama još milijarda dana koji su nam na raspolaganju, takvi kakvi jesu. Kad nas je zatvorilo, shvatili smo koliko nam znače zagrljaj, dodir, druženje. Također, mislim da su tijekom pandemije na površinu izašle neke ružne stvari kojih se sramimo, naprimjer, koliko je lagano polarizirati društvo, i to na globalnoj razini i koliko nam je malo stalo do solidarnosti prema drugim ljudskim bićima.

NET.HR: Zanimljiv mi je stih: 'Kada letimo u roju neće odnijet’ nas oluja'. Što ako taj roj ide u krivom smjeru, baš u smjeru oluje?



REMI: Ja uvijek pišem sa svojim sustavom vrijednosti na umu, moji stihovi su meni istina. To ne mora biti tako za druge ljude. Moj sustav vrijednosti je za mene sljedbenik zdravog razuma, pa svim bićem vjerujem da "letim u pravom smjeru“. Svatko vjeruje u svoj sustav vrijednosti, pa tako i oni koji lete u pogrešnom smjeru – a tko sam ja da im govorim što je ispravno, a što nije? Neka svatko vjeruje u ono što želi, dok god drugom biću ne nanosi zlo.

NET.HR: Postoji li, po Vašem mišljenju, nešto što je u našem društvu, pomalo 'otrcano' nazvano i - srodna duša?



REMI: Vjerujem u srodne duše. To su oni ljudi koje, na primjer, ne vidiš dugo, pa s njima ipak klikneš kao da ste se vidjeli jučer. Ili ljudi koje sretneš prvi put pa imaš osjećaj kao da se znate oduvijek. Ljudi s kojima komuniciraš bez previše objašnjavanja, koje osjećaš na nekoj dubljoj razini.

NET.HR: U samom opisu videospota stoji i poruka: 'Nemojte čekati Valentinovo, volite se svaki dan!'. Što za Vas znače dani poput Valentinova ili Dana žena? Imaju li neku posebnu težinu?

REMI: Valentinovo mi je simpatičan praznik, ali bez neke prevelike dubine, dok mi je Dan žena iznimno bitan dan, jer nažalost, živimo u društvu koje ženu tretira kao drugotnu. Nije loše da postoji dan tijekom kojeg se prisjećamo svih žena koje su se tijekom stoljeća borile za ravnopravnost spolova, i dan tijekom kojeg slavimo žene koje i danas vode istu bitku.



NET.HR: Elemental ima jedan poseban štih zbog kojeg vas i glazbeni kritičari često imaju 'problem strpati u određenu kategoriju', no to, s druge strane, nosi sa sobom i određenu dozu slobode. Postoji li nešto što biste u nadolazećem periodu voljeli donijeti u bend? Nešto potpuno drugačije - primjerice neki netipičan instrument - poput gajdi?



REMI: Jedina dva žanra u kojima ne vidim Elemental su free jazz i heavy metal. Premda su mi oba iznimno zanimljiva, ne mogu zamisliti Elemental u takvom izdanju. Svi ostali žanrovi su otvoreno polje za kreativnost, i mi tu otvorenost itekako koristimo. Svakim albumom želimo iznenaditi same sebe, što je ponekad Sizifov posao, no zaista nismo od onih koji napipaju svoj zvuk i onda ga recikliraju 15-20 godina. No upravo zbog toga što se usuđujemo uvijek prokopati tamo gdje do sada nismo, na našim albumima koristimo instrumente koji nam pobuđuju maštu – zato ne isključujem ni gajde. Ako neka pjesma baš "zove“ gajde, onda ćemo ih i odsvirati!

NET.HR: Možete li izdvojiti neku pjesmu za koju ste se prevarili u očekivanju – pjesmu koju niste očekivali da će publika toliko dobro primiti, a primila je? I obrnuto?



REMI: Meni je pjesma "Goli i bosi“ bila ogromno iznenađenje – ja sam vrlo glasno zagovarala da je ne pustimo kao singl, no ostali članovi su me preglasali. I sad sam jako, jako sretna što sam se prevarila i što su svi ostali bili u pravu!

NET.HR: Prije dvije godine u izdanju VBZ-a izašla Vam je prva knjiga pjesama 'Masarykova'. Koliko prodaji same knjige ide u prilog činjenica da ste Vi ipak 'Remi iz Elementala'. Postoje li ljudi kojima se zbirka dopala, a da uopće nisu upoznati s Vašim radom u Elementalu?



REMI: Sigurno je bilo ljudi koji su se uhvatili moje poezije prepoznavši me iz glazbenog svijeta. Teško mi je govoriti o percepciji drugih, no ono što sam čitala u komentarima na Facebooku, gdje sam objavljivala svoju poeziju prije izdavanja zbirke, uvijek je bilo iznimno pozitivno i podržavajuće. To mi je puno značilo jer sam bila poprilično nesigurna u sebe u tom novom izdanju, kao pjesnikinja. S obzirom na to da sam sama sebi najstroža kritičarka (blagonaklona, ali svejedno stroga), preispitivala sam se i nećkala oko izdavanja zbirke. Na kraju mi je iznimno drago što sam se usudila izaći iz sigurne zone. A pogotovo mi je drago kada "osvojim“ čitatelja koji me ne prepoznaje kao glazbenicu nego je, na primjer, na moju poeziju nabasao slučajno.

NET.HR: 'Poezija i tekstovi za muziku dva su cvijeta iste porodice, ali drugačijeg cvata', rekli ste u jednom intervjuu. Donosi li pisanje poezije veću slobodu - u smislu da ne robujete motivima, dužini stiha, dijelovima pjesme?



REMI: Poezija mi daje (naizgled) veću slobodu zbog toga što pišem slobodnim stihom, dok su pjesme koje pišem za uglazbljivanje većinom u rimi. Rima ponekad može biti okov, ali i izazov jer treba naći baš pravu riječ koja opisuje što želiš, a i da se rimuje uz ostale stihove. Ponekad mi odgovara da pustim sve kočnice i samo pišem, a ponekad volim izazov križaljke s rimom.

NET.HR: Vi ste jedan od bendova koji pišu društveno-angažirane pjesme. Zbog čega se događa situacija da se više ljudi okupi na jednom vašem koncertu, nego primjerice, sutradan na prosvjedu na kojem se progovara upravo o temama o kojima ste vi večer prije pjevali?



REMI: Zato što su sutradan svi mamurni poslije koncerta, haha... Iskreno, ni meni to nije jasno – zašto smo toliko angažirani u teoriji, a u praksi nam uvijek nedostaje još jedan korak. Možda je bezopasnije teoretizirati što bi se trebalo napraviti nego izaći na ulicu i zahtijevati promjenu jer se na prosvjedu može dogoditi svašta pa i na*ebati.

Promjenu mogu prouzrokovati tek oni koji više nemaju što izgubiti. Ovako, dok imamo mrvice, držimo ih se koliko god one bijedne bile, jer se bojimo što će biti ako i te mrvice izgubimo. I tu dolazimo u ćorsokak, jer sirotinja ne želi izgubiti i to malo sirotinje, a bogatašu je dobro i on promjenu ne traži. Srednju klasu smo izgubili putem, kao danak pretvorbe.

NET.HR: Pokojni Arsen je jednom prilikom izjavio: 'Mislim da ljubavne pjesme više govore o politici nego što političke pjesme govore o politici'. Kako biste komentirali tu izjavu?



REMI: Većinu toga što je Arsen rekao trebalo bi pisati zlatnim slovima na pročeljima. Većinu toga što je Arsen skladao i napisao trebalo bi uvrstiti u udžbenike. Takve poput njega treba tražiti svijećom i onda čuvati kao nacionalno blago.

NET.HR: 'Ilica' ne samo da je pismo gradu Zagrebu, već bismo ga mogli proširiti na čitavu regiju. Postoje mladi ljudi željni i spremni za promjene. No, postoji taj uteg prošlosti star gotovo 30 godina kojeg se, čini se, ne možemo 'otarasiti'. Sami ste rekli kako 'kroz umjetničko djelovanje spajamo prostore među kojima se fabricira jaz, zbog političkih interesa, a koji su već odavno siti podjela i mržnje'. Hoće li tim podjelama ikad doći kraj?



REMI: Dok god imamo vlastodršce koji političke poene osvajaju potpirivanjem mržnje prema drugim zemljama u regiji, jer pravog političkog programa i vizije nemaju, nećemo se maknuti s mrtve točke niti poboljšati povezanost sa susjedima. Zanimljivo mi je kako hrvatske vlasti misle da su neki faktor u Bruxellesu – istina je da smo Bruxellesu tek uzgajalište jeftine (a kvalitetne) radne snage i potencijalno polje za eksploataciju prirodnih resursa. Ne shvaćaju da tek udruživanjem sa zemljama iz regije, u neku vrstu strogo definirane ekonomske alijanse, možemo postati iole snažniji faktor na europskom tržištu. No to je ovdje nemoguće napraviti jer bi se, tko god pokuša organizirati snage u regiji, prozvao jugonostalgičarem i odmah dočekao na nož. Stoga nam ne preostaje drugo nego da čistimo čizme gospodi iz Europe i hvatamo mrvice.





NET.HR: 'Sretna sam jer imam osjećaj da se politička klima u Zagrebu napokon mijenja, a dokaz za to nalazim u uspjehu Možemo! na nedavnim parlamentarnim izborima', izjavili ste 2020. Koliko ste zadovoljni trenutnom političkom klimom u Zagrebu?



REMI: Vjerujem da je situacija koju je ekipa iz Možemo zatekla u Zagrebu slična devetom krugu pakla. Dajmo im prostora da se zbroje i krenu pošteno raditi. Ako smijem predložiti jednu populističku, relativno jednostavnu mjeru dok čekamo obnovu i regrupiranje: neka učine Masarykovu pješačkom zonom. Učinit će puno za dinamiku života u centru grada i udariti temelje neke ljepše budućnosti za Zagreb.

NET.HR: Elemental će, uz TBF i plesnu skupinu Atomic Dance Factory, nastupiti na prvom November Fest powered by Galeb u Domu sportova 18. veljače 2022. November Fest u suradnji s Hrvatskim društvom bolesnika s rakom prostate i Europa Donna Hrvatska, svojom kampanjom potiče na promišljanje o odgovornosti prema vlastitom zdravlju te važnosti prevencije. Zbog čega i u 2022. godini moramo imati ovakve kampanje, umjesto da se briga o vlastitom zdravlju jednostavno - podrazumijeva?



REMI: Zdravlje se podrazumijeva sve dok ga ozbiljno ne ugrozimo – tek tada shvaćamo da je zaista najbitnije da smo zdravo i dobro, i da ćemo sve ostalo nekako uspjeti riješiti.