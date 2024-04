Za holivudsku glumicu Sydney Sweeney (26) se govori da je jedna od najljepših i najtalentiranijih zvijezda u usponu, a dok ju drugi hvale, holivudska producentica Carol Baum se s tim mišljenjem ne slaže.

U razgovoru s filmskom kritičarkom New York Timesa, Janet Maslin, nakon projekcije njezina filma Dead Ringers iz 1988., pred publikom je počela kritizirati 26-godišnju glumicu.

"Postoji glumica koiju sada svi vole: Sydney Sweeney. Ne shvaćam zašto. U avionu sam gledala njezin film jer sam htjela saznati tko je ona i zašto svi pričaju o njoj. Gledala sam film 'Anyone But You' koji je negledljiv. Žao mi je ljudi kojima se sviđa ova romantična komedija u kojoj se dvoje ljudi mrze. Ona nije lijepa, ne zna glumiti", bile su riječi Carol Baum za glumicu Sydney, piše Daily Mail.

Mnogi su stali u obranu glumice

Nakon što je producentica rekla sve što misli o hvaljenoj glumici, oglasio se Sweeneyin predstavnik koji je rekao da nije očekivao čuti tako nešto od osobe s tolikim iskustvom.

"Tužno je da žena koja je na poziciji da podijeli svoju stručnost i iskustvo, umjesto toga odluči napasti drugu ženu. Ako je to ono što je naučila tijekom desetljeća rada u industriji i smatra da je ovo primjereno, to je sramota. Nepravedno omalovažavanje kolegice govori dovoljno o karakteru gđe Baum", rekao je predstavnik Sydney Sweeney za Entertainment Weekly.

Sydney je prekrasna izvana i iznutra...

U njezinu obranu je stao i producent Teddy Schwarzman koji je rekao da Sydney nije samo talentirana, već i nevjerojatno skromna i ljubazna.

"Kao producent filma 'Immaculate', prosvijetlit ću gospođu Baum i reći da je Sydney Sweeney dva puta nominirana za Emmyja. Ne da je jedna od najtalentiranijih glumica s kojima sam radio, već i nevjerojatno pametna, ljubazna i skromna. Nisam siguran zašto netko tko tvrdi da je producent, daje tako užasno ružne komentare, ali mogu uvjeriti sve da je Sydney prekrasna iznutra", bio je njegov komentar na X-u (bivšem Twitteru) koji se ticao ružnih komentara Carol Baum.

Producentica se pokajala

Ipak, TMZ piše da producentica žali zbog svoje izjave.

Za TMZ je rekla da bi voljela da nikada nije glumicu komentirala te da takvi komentari o glumcima u javnosti obično nisu njezin stil.

