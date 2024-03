Nepristojne fotke glumice Sydney Sweeney procurile su u javnost, a novinarka Samantha Cole je otkrila da je ovdje riječ o prijevari. Naime, mnogi se suočavaju s virusima i spamovima prilikom pretraživanja njezinih prostih fotki.

"Ako nasjednete na očigledno zlonamjerno hakiranje ili virus jer ste tražili sise Sydney Sweeney na X-u, ni Bog vam neće pomoći", pisalo je u objavi novinarke na društvenoj mreži X.

X (bivši Twitter) po tom pitanju nije poduzeo ništa

Ne čini se da je X poduzeo potrebne korake da riješi situaciju s prijevarom u obliku njezinih grudi koje možemo pronaći na svakom ćošku X-a, a korisnici društvene mreže tvrde da čim upišu njezinom njezino ime i prezime, spamovi ispune njihovu stranicu.

Objave prikazuju mutne slike gole žene te se identitet osobe uopće ne može dešifrirati. Pretpostavlja se da su uzete snimke zaslona iz porno filmova koje su potom zamućene kako bi potaknule interes.

Podsjetimo, Sydney je jedna od najtraženijih glumica današnjice. Među posljednjim ostvarenjima joj je uloga u romantičnoj komediji 'Anyone But You', a također će se pojaviti i u remakeu 'Barbarelle' te novom Marvelovom blackbusteru 'Madame Web'.

