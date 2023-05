Reality zvijezda Chrishell Stause, koja je glumila i u najpoznatijom američkim sapunicama "Sva moja djeca" i "Naši najbolji dani", nedavno se udala za G Flipa, nebinarnu osobu koja za sebe koristi zamjenicu "oni", piše Page Six.

Njih dvoje vjenčali su se u Las Vegasu. Chrishell je u razgovoru za radijski show "SiriusXM Hits 1 LA with Tony Fly and Symon" otkrila da je za njih dvoje brak itekako valjan te je tako demantirala nagađanja da je njihovo vjenčanje bilo samo trik.

"Iskreno, mislim da se svi ponašaju kao da smo to napravili zbog privlačenja pozornosti na sebe, da se o nama govori", rekla je.

"Znali smo da ćemo, ako to učinimo, također čuti ljude kako govore: 'Oh, G želi zelenu kartu'. Kao da G već nema putovnicu i vizu", rekla je Chrishell.

Uvijek će raditi ono što žele

"Ma što radili do kraja svojih života čut ćemo kritike! Zato smo odlučili da ćemo uvijek raditi ono što želimo. Nemam potrebu dokazivati ljudima koliko je nešto što radim ozbiljno ili koliko je smisleno", dodala je.

"Ako ne vjerujete, nije me briga i to je najbolji dio. Ne treba mi vaše odobrenje", zaključila je.

Chrishell je 10. svibnja objavila da su ona i G Flip vjenčali nakon samo godinu dana veze. Međutim, Page Six je tada otkrio da nema nikakvih podataka da je par dobio dozvolu za vjenčanje u okrugu Clark u Nevadi.

Izvori su kasnije rekli za TMZ da, iako par još nije u zakonskom braku, "planiraju imati službenu ceremoniju vjenčanja" u budućnosti.

Chrishell i G Flip upoznali su se na zabavi povodom Noći vještica 2021. godine. Ipak, tek kad su zajedno radili na G Flipovu spotu za pjesmu "Get Me Outta Here" odlučili su započeti romantičnu vezu.