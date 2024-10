Razgovarali smo s gastroinfluencericom Marijom Mazalin: 'Ne volim iznutrice'

Gastroinfluencerica Marija Mazalin u svojoj je branši jedna od najuspješnijih influencerica u Hrvatskoj. Na Instagramu je prati preko 400 tisuća ljudi, a jedan njezin recept na toj društvenoj mreži sakupio je čak 619 tisuća lajkova. Osim Instagrama, aktivna je i na TikToku gdje ju prati preko 300 tisuća obožavatelja, a videi joj često skupe milijunske preglede. Njezini recepti posebni su po tome što su vrlo jednostavni pa tako idealni za sve one koji su stalno u žurbi ili za one kojima kuhanje i nije omiljena aktivnost, a svejedno žele nešto ukusno pojesti. U razgovoru s Marijom doznali smo sve o njezinim receptima i tajnama kuhanja.

Kako ste završili u svijetu influencinga, jeste li to željeli ili je do toga došlo sasvim slučajno?

Otprilike tri mjeseca prije svojih prvih 100k followera na Instagramu sam bila obični korisnik sa oko 800 pratitelja. Objavljivala sam "normalne" storyje i postove kao i svi moji prijatelji. U pandemiji se moj život uglavnom sveo na kuhanje jer sam ostala bez posla, tako da sam počela objavljivati i recepte, ali samo fotografije gotovih jela. Prijatelji bi me tada pitali za detaljan recept i svi bi se oduševili kako su jednostavni. To je prepoznala i moja najbolja frendica koja me onda pogurala da se time ozbiljnije pozabavim. Počela sam snimati i editirati recepte, i čim sam ih krenula objaljivati, naišli su na veliki interes. On me gurao dalje te sam vrlo brzo počela objavljivati svaki dan. S tom konzistencijom su se gomilali i followeri te sam preko noći postala influencer.

Zašto baš kuhanje?

Ljubav prema kuhanju mi je utkala baka još od najmlađih nogu. Kako je živjela s nama, svaki dan nam je pripremala delicije, a ja sam to gledala i kušala svaki dan. Cijela obitelj voli hranu i to nam je nešto zajedničko u čemu svi guštamo. Jednostavno sam od malena okružena ljubavi prema okusima, kuhanju i to je dio mene.

Gdje nalazite inspiraciju za recepte?

Većina mojih prvih recepata su oni koje sam ponijela od doma. Bakini, mamini ili moje izvedenice istih. S vremenom sam počela i googlati recepte, a onda su mi počeli i sami iskakati na explore pageovima svih društvenih mreža jer sam to najviše gledala. Još se uvijek sjetim recepata od doma, ali najviše inspiracije sada dolazi s interneta, a ponešto i iz restorana u koje idem.

Postoji li neki recept kojem se uvijek volite vratiti, nešto što vas je oborilo s nogu?

Jedan bakin - savijača sa sirom, jedan mamin - piletina sa sirom i šunkom iz pećnice, i jedan moj - lungić u umaku od vina i šljiva. Od slatkog se najčešće vraćam običnom biskvitnom kolaču s bilo kojim voćem ili raznim varijantama cookiesa.

Može li se od takvog posla živjeti u Hrvatskoj ili je to više kao zabavan hobi koji donosi pasivne prihode?

Posao influencera je posao. Nekima donosi pasivne prihode, nekima je primarni izvor prihoda, a nekima i jedini. Ovisno o "veličini" influencera i njegovom snalaženju u tom poslu, od toga može ili ne može živjeti.

Preferirate li raditi slastice ili slanu hranu?

Ranije bih rekla slanu hranu, ali u zadnje vrijeme mi se baš nešto jede slatko. Onda to i radim, i sada sve više guštam i u tome. Izjednačilo mi se. Svakako više volim jesti slatko i na slatkom bih mogla živjeti, a kuhati oboje podjednako.

Koje jelo nikako ne volite, ili ako volite sve, koje jelo/namirnicu kao mali nikako niste mogli podnijeti?

Ne volim iznutrice. Odnosno, to je jedna od one hrane koju nikad nisam probala, a ne volim ju, haha. Ne mogu se sjetiti što još ne volim.

Top 3 vama najbolja začina, ako ne računamo sol i papar?

Prvi i moj "tajni" sastojak u mnogim jelima je slatka paprika, ali dimljena jer ima poseban "šmek". Nakon toga chilli, ali u manjim količinama, tek toliko da doda malo jačine. I treći bi bili mediteranske ili dalmatinske mješavine, kako ih kod nas nazivaju.

Imate li neki savjet kako savršeno fotografirati hranu?

Jao, ne. Slaba sam u fotografiji. Nisam ni fan nakićenih stolova ili hrane koje ne izgleda onako kako bi inače izgledala na tanjuru, tako da se nikad nisam previše trudila oko toga. Uglavnom samo slikam iz ptičje perspekrive, kako i snimam, i to samo za cover videa. Ono što je uvijek najbitnije, neovisno je li riječ o videu ili fotografiji, je svjetlost.

Što uvijek obavezno imate u hladnjaku?

Mlijeko za kavu i domaće kobasice, buđolu i špek iz Petrinje otkud sam rodom. Šalu na stranu, ali nemam neke namirnice koje uvijek moram imati u hladnjaku. Kupujem po potrebi, sve se brzo rotira. Većinom stoje jaja, mozzarella koju trpam po svemu i grčki jogurti koji su mi omiljeni doručak. Izvan hladnjaka uvijek imam brašno, tjesteninu, rižu, pasiranu ili sjeckanu rajčicu, luk, češnjak, zobene, kvasac, prašak za pecivo… Ostalo kupujem po potrebi.

Što kuhate kada nekoga hoćete impresionirati?

Lungić u umaku od crvenog vina i šljiva koji sam gore spomenula, uz prilog rolade od krumpira. Recept za lungić je već na profilu, a roladu ćete isto moći tamo pronaći uskoro.

Kako reagirate kada vam neko jelo ne uspije?

Budem tužna ako kuham za nekoga, a ne ispadne mi odlično. Živce znam izgubiti jedino ako radim recept za klijenta i imam kratak rok pa moram ponovo snimati, a već sam na knap s vremenom. U kuhinji sam već prošla sve i svašta, tako da me rijetko što još uspije izbaciti iz takta. Zapravo, tako mi je i sa većinom stvari u životu.

