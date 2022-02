Cijelu dramu pokrenuo je ulomak iz knjige u kojem Mira Furlan opisuje okolnosti njezina gostovanja u Teatru Ullysses, kojim na Brijunima upravljaju upravo Rade i Lenka. Furlan je prije točno 20 godina na Brijunima maestralno utjelovila Medeju, što je bio veliki vjetar u leđa novoosnovanom putujućem kazalištu.

Rade odgovorio na prozivke

Navodno je glumici Šerbedžija obećao nešto što nije mogao ispuniti: "Obećao mi je da će me štititi od gladnih, senzacionalističkih i nacionalističkih medija", navela je Furlan u autobiografiji.

“Sljedećeg dana za doručkom primjećujem da, iznenada, nitko ne želi sjesti sa mnom. Rade prolazi kraj mog stola i ne okrenuvši se da me pozdravi. Lenka me hladno gleda. Svi drugi glumci gledaju svoja posla, i ne primjećuju da sam tu. Hm, razmišljam, u čemu bi mogla biti stvar? Na probi nitko ne kaže ni riječ. Svi se prave da je sve u redu. Ali nema sumnje: vibra se promijenila. Lenka, blaga, dopadljiva žena, neočekivano počinje pokazivati svoje totalitarne crte. (Da li ih svi režiseri imaju?) Crte zbog kojih se bunim gotovo nesvjesno, organski”, piše Mira u svojoj autobiografiji.

Zbog ovog dijela u njezinoj knjizi mnogi su prozvali poznatog glumca koji se oglasio na svojim društvenim mrežama gdje je objavio i posljednje pismo Mire Furlan.

"Dragi moji prijatelji.... Ovo što neki portali i novinari rade oko knjige Mire Furlan i moga spominjanja u njoj, je cirkus u kome ja ne želim sudjelovati.... Odbio sam davati bilo kakve intervjue i javna objavljivanja po raznim televizijama i časopisima. Odlučio sam da ono što imam reći o svemu tome, napišem na svojoj stranici, a Vas bih zamolio da ne pišete nikakve komentare na ovu moju objavu. Hvala Vam", započeo je Šerbedžija svoju objavu.

"S mrtvima se ne polemizira. Njihova je posljednja replika i to treba poštovati. Ali živima, koji u ovome sudjeluju, valja reći sljedeće: Mira Furlan igrala je Medeju cijele četiri sezone na Brijunima, nakon zbivanja koja su u knjizi opisana onako kako su opisana. Međutim, ovako kako živi objavljuju njezin posthumni rukopis (koji je imao, po svjedočenju izdavača, više od tisuću stranica i ova, ovako redigirana verzija, nije od nje potpisana) trebalo bi da se ti autori i potpišu na svoje uredništvo. Ja ne želim davati nikakve intervjue niti dodatna objašnjenja", nastavio je.

"Osjećam se jedino obaveznim objaviti posljednje Mirino pismo koje mi je nakon našeg zadnjega druženja 2017. ostavila na porti kazališta Ivana pl. Zajca, odlazeći iz Rijeke. Činim to zato što sam uvjeren da to pismo svjedoči kakvi su, na kraju krajeva, bili naši odnosi", napisao je Rade.

Sadržaj pisma prenosimo u cijelosti

Dragi Rade,

ne znaš, ne možeš znati i nećeš nikad znati koliko si me obradovao svojim pisamcem, što kažu: kao da me sunce ogrijalo! Nikada nisam do kraja u sebi pristala da je ovakvo stanje potpune nekomunikacije između nas definitivno. I, iako je prošlo 15 godina (PETNAEST!!), ja i dalje vjerujem “ da nije prekasno, da ne može biti prekasno I da ne smije biti prekasno “ (da citiram starog Bergmana). Bio si i ostao moj uzor i “my hero“, od onih davnih dana kada sam iz Gimnazije trčala u I. T. D . da te gledam u “Rosenkrantzu I Guldensternu“ I da ti se divim, tebi, tvojoj snazi, oštrini, preciznosti, jasnoći i tvojoj karizmi. Bez obzira na sve, ostajem tvoj fan, tvoj poštovalac i tvoja stara kolegica, partnerica i prijatelj u nevolji.

Tvoja Mira

Mira Furlan napisala je pismo Radi Šerbedžiji 2017. godine, a nakon objave ulomak iz njezine knjige glumac je kratko komentirao: "Ne želim davati izjave, razumite me”, rekao je za N1.

Podsjetimo, kada je Furlan 2021. godine prerano preminula od posljedica zaraze virusom Zapadnog Nila, Rade je izjavio: "Lenka i ja samo osnovali kazalište Ulysses 2001. godine i zvali smo je na prvu godinu otvorenja da igra u Kralju Learu, nije se usudila. U to vrijeme smo zajedno živjeli u Los Angelesu, bili smo obiteljski prijatelji s njom i Goranom. Ali, ohrabrena uspjehom Kralja Leara sljedeće je godine pristala igrati glavnu ulogu u Euripidovoj Medeji u našem teatru. Bljesnula je velikim sjajem, no bojala se nekih loših energija, koje su dolazile iz nacionalističkih krugova iz Hrvatske, žutih štampi, ali i u ozbiljnim novinama su pisali gluposti", izjavio je tada Šerbedžija.