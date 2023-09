Prvi pobjednik showa "Život na vagi" Ivan Krolo i RTL-ova producentica Ivana Šimac upoznali su se za vrijeme trajanja showa, a nedugo nakon završetka i započeli ljubavnu vezu, koja traje već šest godina.

'To je bilo to...'

Iskre su frcale za vrijeme trajanja showa, no Ivan je čekao završetak showa kako bi u miru napravio prvi korak.

U razgovoru za RTL.hr koji predstavlja Voyo nedavno je po prvi put ispričao kako je otpočetka tekao njihov odnos.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne samo da sam uspio smršavjeti nego sam uspio pronaći i djevojku. Prvi dan kad me nazvala, imao sam osjećaj da će to biti to", priznao je Krolo.

Sretni u ljubavi

"Znao sam da mi drži leđa, a dok smo bili u showu, ona je bila urednica te je bila sa suparničkim timom. Jesmo se viđali, ali nije mi to bio fokus. Tek kada je sve završilo, odlučio sam joj se javiti i to je nastavilo svojim tokom", dodao je.

Podsjetimo, Krolo je oduvijek obožavao igrati tenis, a tijekom djetinjstva probao je razne sportove. Kilaža ga je sprječavala u obavljanju sportskih aktivnosti, no nakon showa se vratio u formu. Danas radi kao trener tenisa, a borio se i s anksioznošću koje je pobijedio nakon showa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U Životu na vagi mi je bilo super, volim disciplinu i raspored. Treniranje mi nije bio problem, to mi je bio gušt iako sam imao problema s anksioznosti pa mi je taj show pomogao da se opustim. Da ne razmišljam o glupostima i da se predam treningu. Potpuno sam bio opušten, da mogu ponoviti, ponovio bih opet", rekao je ranije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvu epizodu showa "Život na vagi" pogledajte već sada na RTL-ovoj platformi Voyo, prije svih i to bez reklama!

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje sedma sezona Života na vagi. Kandidati ulaze s dvije i pol tone, a pred njima je 20 izazova