Prvi pobjednik showa "Život na vagi", Ivan Krolo za RTL.hr je ispričao sve o svom iskustvu s debljanjem, mršavljenjem, fitnessom i prehranom. Ivanu se život nakon RTL-ova showa, čiju ćete novu sezonu gledati i na streaming platformi Voyo, drastično promijenio, a osim što je doveo kilažu u red, pronašao je i ljubav svog života.

Danas radi kao trener tenisa

Krolo je oduvijek obožavao igrati tenis, a tijekom djetinjstva probao je razne sportove. Kilaža ga je sprječavala u obavljanju sportskih aktivnosti, no nakon showa se vratio u formu.

"Radim kao trener tenisa, nedavno sam dobio ponudu da se pridružim drugom klubu. Vidjet ćemo što će biti od toga. Tenis stvarno jako volim. Počeo sam prvo s ocem, trenirao sam četiri do pet godina i kada sam bio dijete, svašta me zanimalo pa sam promijenio sto sportova, čak i ragbi. Do 18, 19 godine i tu sam čak igrao za kadetsku juniorsku reprezentaciju. To mi je razdoblje koje mi je najdraže pamtiti i tad sam bio najsretniji", priznao je.

'Show mi je pomogao da se opustim'

Dodao je i kako mu je "Život na vagi" pomogao u borbi s anksioznošću.

"U Životu na vagi mi je bilo super, volim disciplinu i raspored. Treniranje mi nije bio problem, to mi je bio gušt iako sam imao problema s anksioznosti pa mi je taj show pomogao da se opustim. Da ne razmišljam o glupostima i da se predam treningu. Potpuno sam bio opušten, da mogu ponoviti, ponovio bih opet. Bilo je teških trenutaka, znao bih se izolirati, pogotovo prvih nekoliko tjedana dok se nisam posložio u glavi, a kasnije je sve išlo. Moraš se dati u to, početi vjerovati sebi", rekao je Krolo.

Uživa u sretnoj vezi

No, osim velikog gubitka kilograma i rješavanje stresa, Ivan je pronašao djevojku u showu. Zaljubio se u producenticu showa Ivanu Šimac, a romansa je krenula nedugo nakon završetka snimanja.

"Ne samo da sam uspio smršavjeti nego sam uspio pronaći i djevojku. Prvi dan kad me nazvala, imao sam osjećaj da će to biti to", priznao je. Nakon završetka showa joj se javio i započeli su svoju predivnu ljubavnu priču.

Emisiju 'Život na vagi' ne propustite od 4.9. na RTL-u, a prvu epizodu gledatelji će moći pogledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

