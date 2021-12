Prvi hrvatski političar koji je javno priznao da je gej, Domagoj Hajduković, i nekadašnja zvijezda RTL-ova Big Brothera, Matija Stainer, ne prestaju pokazivati koliko su sretni zajedno, a sada su za Slobodnu Dalmaciju otkrili i kako planiraju proslaviti prvi zajednički Božić u Osijeku.

Kako i sami kažu, najvažnije im je da imaju podršku obitelji, a komentari okoline manje su im važni.

Naime, Domagoj većinu svog vremena zbog poslovnih obveza provodi u Zagrebu, a tamo mu se često pridruži i Matija. Matija je otkrio kako je i prije nego što je upoznao Domagoja, pratio Sabor i politiku općenito, no sada ih prati prije svega zbog svog odabranika.

"Uvijek sam pratio politiku i Sabor, a koliko god ljudi govorili da ih politika ne zanima, ona se bavi svima nama u svakom pogledu. Sada je pratim još intenzivnije jer ipak gledam dragoga u Saboru", rekao je za SD.

U istom su intervjuu rekli i kako je njihovo upoznavanje trajalo mjesecima, a onda su se tek upustili u romantičnu vezu.

"Upoznali smo se kao 'lege' uz pivo i razgovor o omiljenim filmovima, politici i povijesti koju oboje jako volimo. Ni Domagoj ni ja ne padamo na poglede već na osobnost, karakter, interese..., a njegov humor i osmijeh meni su sve što treba. Upoznali smo jedan drugog kao čovjek čovjeka, baš onako kako i treba biti", rekao je Matija.

Komentirao je i kako mu je jako drago ako je javno priznanje njihove veze nekome pomoglo ili razbilo predrasude.

"Danas je stvarno rijetkost vidjeti sretne ljude. Ako smo mi nekome 'čudni' onda je to od sreće, a to nije ništa loše. Ljudi imaju potrebu izraziti to nezadovoljstvo, ljutnju i neznanje, a rekao bih da su i oni ubačeni u 21. stoljeće kao i ja, te svaki dan moram brzo učiti i dolaze mi nove informacije koje je zaista ponekad teško pratiti.

No, ja se trudim prihvatiti i shvatiti druge bez da dođem na njihov profil i izrazim mržnju ili ih optužim za apokalipsu jer to je pomalo humoristično pored stvarnih problema 21. stoljeća. Kad izađete na ulicu i date siromahu kunu ili ustanete starijoj osobi u autobusu, vi mijenjate svijet nabolje. To može svatko, svaki dan, 365 dana u godini. Ako smo Domagoj i ja priznanjem naše veze nekome pomogli ili barem malo razbili predrasude, drago mi je. No i mi činimo dobro svaki dan, iako to možda nije na fotografijama", kaže.

Osude na društvenim mrežama, ali i komentare podrške komentirala je bivša zvijezda Big Brothera ovako: "Društvo je poznato po tome da vidi iglicu u oku mome dok ne vidi stablo u svome. Educirati, educirati i educirati jedini je put prema boljem zajedničkom životu svih nas. Volio bih da više ljudi može biti otvoreno s bližnjima i obitelji i reći: 'Da! Gej sam!' Jer istina oslobađa. Drago mi je da su naše obje obitelji pune razumijevanja. Vidjeti njih sretne, čini i nas sretnima".

Osim što je iznimno aktivan na Instagramu, u zadnje vrijeme je počeo biti aktivan i na Tik Toku.

Otkriva i kako još uvijek ne živi s Domagojem, a i kako je zbog posla često odsutan: "Najdulje što pamtim je da sam ga jedno jutro čekao do pola pet, a dan prije išao je raditi u osam ujutro".

Djeca će ipak pričekati

Kada je riječ o budućnosti i djeci, Matija odgovara kako će ipak morati malo pričekati.

"Trenutno razmišljam koliko imam veša, pa ručak, pa o pripremi za Božić i Novu… Ne stignem se ni sjetiti koji je dan. A i Domagoj je sav u poslu, zakonima, Klubu… Što se tiče djece, ona su velika radost i odgovornost, a rekao bih i najveći posao u životu. Svaki roditelj koji u tome uspije treba dobiti medalju. Imam 28 godina, još ću malo pričekati", otkriva.

Prije tri godine u 'Big Brotheru' je proveo mjesec dana, a u intervjuu je otkrio kako zbog toga uopće nije požalio. No, na samom izlasku potvrdio je da je bio žrtva homofobnih izjava i prijetnji.

"U Osijeku su mi prilazili i zahvaljivali jer sam pokazao da iz naših krajeva dolaze dobri i pošteni ljudi s karakterom te da se nisam sramotio radi 'slave'. Važno je biti čovjek i ostati svoj", zaključio je Matija.