Nakon što je Blanka Vlašić obznanila na Instagramu da se udala i da je trudna, vrijeme je da se prisjetimo njezinih bivših ljubavi i simpatija.

Udala se Blanka, a evo koja je prije ljubila

Blanka je na Instagramu u četvrtak objavila fotografije s vjenčanja, udala se za belgijskog novinara Rubena Van Guchta, s kojim očekuje i dijete krajem ove godine.

"Rekli smo da. Rekli smo da u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da stvaranju obitelji Van Gucht-Vlašić u budućnosti. Da, najvećem daru koji smo do sada dobili u životu: našem dječaku koji će se roditi do kraja godine i koji nam znači cijeli svijet", napisala je uz fotografiju sa svadbe.

Pjevač je bio njezina prva ljubav

Naime, Blanka je vješto skrivala svoj ljubavni život od bliskih ljudi, a još dalje od medija.

Blankina prva ljubav bio je pjevač Luka Nižetić s kojim je čak išla i u osnovnu školu. "Nikad nismo službeno bili par. No obostrana simpatija zasigurno je postojala. A tu i tamo pao bi koji poljubac. Mislim da me s Lukom najviše vezao isti smisao za humor, znali smo se neprestano cerekati oko nekih stvari koje su samo nama bile smiješne", rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

Bila je pet mjeseci u vezi s Karabatićem

Osim Luke, Blanka je navodno 2010. bila zaljubljena u rukometaša francuske reprezentacije hrvatskih korijena, Nikolu Karabatića. Navodno ju je rukometaš pratio po natjecanjima, a u Barceloni mu je, tijekom Europskog atletskog prvenstva, poslala poljubac na tribine.

Nikola je 2011. za Gloriju otkrio da mu na pobjedi bivša djevojka Blanka Vlašić nije čestitala, ali on je imao same riječi hvale za nju: "Ona je vrhunska sportašica i super osoba."

"To je bila lijepa ideja, ali oboje smo mladi i vrhunski sportaši, pa bi takva veza tražila puno odricanja, uvijek bi se netko od nas morao nečega odreći", komentirao je tada Karabatić odnos s bivšom atletičarkom.

Atletičarka i rukometaš prekinuli su nakon pet mjeseci veze i to navodno zbog daljine. Blankin otac Joško Vlašić izjavio je tada da je prekid zapravo spasio par kako bi se mogli oboje posvetiti sportu. "Ta veza je dugo mrtva, zapravo nikad nije ni zaživjela", zaključio je otac.

Treba spomenuti i Blankinu manje poznatu ljubavnu avanturu s Antoniom Ergotićem iz Vinkovaca, par je bio u vezi od 2004. do 2007. Dok je još govorila medijima o svom ljubavnom životu, Blanka je 2008. na press konferenciji povodom Svjetskog prvenstva u Valenciji 2008. rekla novinarima da ugase kamere te im je priznala da je njezina trogodišnja veza s Antonijem završila.

"Željela bih vam reći da sam već mjesec i pol dana slobodna djevojka i više nisam u vezi. Smatrala sam da je ovo najbolji način da to objavim kako ne bi bilo špekulacija u medijima. Evo, čak sam i natuknice pripremila", rekla je Blanka izvadivši mali papir iz džepa te je nastavila: "To je sve što ću o ovoj temi reći za medije, a kao što ste vidjeli, to nije utjecalo na moje skakanje", prenosi RTL.hr. Antonio i ona su se nekoliko su puta viđeni u javnosti, no njihova mladenačka zaljubljenost nije mogla opstati.