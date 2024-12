Prostitutke, izlasci i vjera važniji su im od djece: Ove zvijezde ne gledajte kroz ružičaste naočale

Odnosi između roditelja i djece često su složeni, a kada su u pitanju slavne osobe, ti odnosi postaju dodatno opterećeni pritiskom javnosti i medija. Slava, bogatstvo i zahtjevi karijere nerijetko ugrožavaju obiteljske veze, ostavljajući djecu da se suočavaju s posljedicama zanemarivanja ili otuđenja. Primjeri iz svijeta zabave pokazuju kako profesionalni uspjeh roditelja može imati razoran učinak na njihove obiteljske odnose, ostavljajući duboke emocionalne posljedice.

Macaulay Culkinovi roditelji

Američki glumac Macaulay Culkin (44) poznat je po svojim ulogama u djetinjstvu, ali i po složenom odnosu s roditeljima. Njegovi su roditelji optuženi za iskorištavanje njegovog uspjeha u mladosti, zbog čega je glumac kasnije prekinuo sve financijske veze s njima. Odnos s njegovim ocem Kitom Culkinom bio je posebno problematičan. Macaulay je javno govorio o zlostavljanju koje je doživio od oca tijekom djetinjstva. Za Page Six je 2018. izjavio:

"Moj otac je bio zlostavljač, fizički i psihički. Mogu vam pokazati sve svoje ožiljke ako želite."

Macaulay je također tvrdio da bi njegov otac fizički zlostavljao njega, njegovu braću i sestre i njegovu mamu: "Sve nas je tukao… Potrebno je to vidjeti da bi znali kakav je čovjek", rekao je i dodao: "Bio je ljubomoran jer je sam ja sve što je on pokušao postići u životu, postigao prije nego što sam napunio deset godina. Zarađivao sam tko zna koliko novca, a tata me tjerao da spavam na kauču, samo zato što je mogao, a sve kako bi mi pokazao tko je glavni."

Britney Spears

Američka pjevačica Britney Spears (43) prošla je kroz jedno od najtežih razdoblja u svom životu kada je 2007. godine izgubila primarno skrbništvo nad sinovima Seanom Prestonom i Jaydenom Jamesom. Nakon razvoda od glumca i DJ-a, Kevina Federlinea (46), Britney se suočila s velikim osobnim i emocionalnim izazovima, uključujući javni slom živaca. Incidenti poput brijanja glave, sukoba s paparazzima te ulaska u centar za rehabilitaciju doveli su do zabrinutosti oko njezine sposobnosti da se brine za djecu.

Sud je tada odlučio dodijeliti puno skrbništvo Federlineu, navodeći Britneyno mentalno stanje i ponašanje kao ključne razloge.

Charlie Sheen

Američki glumac Charlie Sheen (59) ima petero djece iz različitih veza, no njegov buran način života ostavio je dubok trag na obiteljskim odnosima. Tijekom 1990-ih i 2000-ih, Sheen je bio poznat po skandalima povezanima s alkoholom, drogom i aferama s prostitutkama. Godine 1995. javno je priznao kako je potrošio više od 50.000 dolara na usluge prostitutki, što je samo jedan od primjera njegovog tadašnjeg kaotičnog ponašanja.

Kasnije je priznao da je razočarao kćer prekršivši jedno važno obećanje zbog alkohola, što ga je potaknulo na promjenu i triježnjenje.

Courtney Love

Američka glazbenica Courtney Love (60) poznata je po burnom životu koji je uključivao borbe s ovisnošću i pravne probleme. Zbog tih okolnosti, 2009. godine privremeno je izgubila skrbništvo nad kćeri Frances Bean Cobain koja je tada imala 17 godina i otišla živjeti s bakom i djedom s očeve strane. Frances je kasnije izjavila da je njezino djetinjstvo bilo obilježeno nestabilnošću zbog majčinih problema, dok je u sudskim dokumentima iz 2012. godine Frances navela da se bojala za svoj život u vrijeme dok je živjela s majkom.

Inače, Courtney Love je u više navrata priznala da je njezin kaotični način života utjecao na Frances koja je veći dio djetinjstva provela s obitelji Kurta Cobaina.

Ruby Frank

Američka YouTube influencerica Ruby Franke (42) osuđena je na 30 godina zatvora zbog zlostavljanja svoje djece. Franke je, zajedno s poslovnom partnericom Jodi Hildebrandt, svoju djecu podvrgavala ekstremnom gladovanju i fizičkom zlostavljanju, što je opravdavala vjerskim uvjerenjima.

Tijekom suđenja, Franke je izjavila: "Vjerovala sam da je svijet zlo mjesto, ispunjeno policajcima koji kontroliraju, bolnicama koje ozljeđuju, vladinim agencijama koje ispiru mozgove, crkvama čiji vođe lažu, muškarcima koji odbijaju biti zaštita i djecom koja trebaju zlostavljanje."

