JEDINSTVENA EMILY / Proslavila se zbog izvanserijske ljepote i golotinje, ali slavu je odlično iskoristila: Napisala je knjigu koja je šokirala svijet

Emily Ratajkowski, jedna od trenutačno najpopularnijih i najpoznatijih manekenki, ovaj tjedan slavi 32. rođendan. Svoju je karijeru započela još kao tinejdžerica, a pravu je medijsku pažnju privukla prije sedam godina kada se pojavila u spotu Robina Thickea, Pharrella i T.I.-ja za pjesmu 'Blurred Lines' i to 'kao od majke rođena'. Nakon što ju je kontroverzni spot proslavio, Emily su zapazile i brojne modne kuće kojima je kroz naredne godine bila zaštitno lice. Emily se bavi i poduzetništvom. Točnije, ima vlastiti brend odjeće, donjeg rublja i kupaćih kostima Inamorata. Inače, Emily je i velika aktivistica za ženska prava te je samohrana majka. Udala se 2018. godine za Sebastiana Beara McClarda, ali su se rastali u ožujku 2022. Majčinstvo joj je zauvijek promijenilo prioritete. Prema njezinim riječima, sada postoji samo jedan prioritet, a to je njezin sin Sly. Izjavila je jednom da želi imati još djece u budućnosti. U listopadu 2021. godine Emily je objavila svoju zbirku eseja 'Moje tijelo' koja je postala The New York Times bestseler. Osam godina nakon 'Blurred Linesa', cijeli svijet je ponovno pričao o Emily Ratajkowski. Razlog i reakcije ovog su puta bili bitno drugačiji. Veliki uspjeh i pozitivne kritike knjige 'Moje tijelo' mnogi su opisali kao nešto neočekivano, iznenađujuće, zanimljivo ili čak šokantno. Pred Emily je definitivno svijetla budućnost.