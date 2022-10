Američki pjevač Lyfe Jennings progovorio je o vremenu provedenom u zatvoru, posebno o vremenu koje je proveo uz jednog od najozloglašenijih serijskih ubojica Jeffreyja Dahmera. U videu koji je podijelio na Twitteru, Jennings je otkrio da ga je Dahmer zamolio da otpjeva "Breakin' My Heart (Pretty Brown Eyes)" od Mint Conditiona dok su zajedno bili u zatvoru.

Pjevač je često čistio po zatvoru i bilo mu je dopušteno da izađe iz ćelije kako bi radio svoj posao. On je čistio i pjevao pa je znao primati zahtjeve za pjesme od ostalih zatvorenika, tako i od Dahmera.

"Prošao sam pored njegove ćelije, a on me je zaustavio i pitao jesam i ja taj kojeg inače čuje kako pjeva po zatvoru. Odgovorio sam da jesam, na što mi je on odgovorio da voli R&B i pitao znam li pjesmu Breakin' My Heart", ispričao je.

Podsjetimo, na Netflixu je trenutno serija "Čudovište: Priča o Jeffreyu Dahmeru" koja obara sve rekorde gledanosti.