Snaha Zdravka Mamića, Tia Mamić objavila na službenom profilu svog brenda Bela Glow na Instagramu, objavu u kojoj piše kako ona i njezina poslovna suradnica Lada Mitrašinović obustavljaju proizvodnju kozmetičkih proizvoda koje su prodavale.

"Dragi naši, želimo vas obavijestiti da smo nakon ove ljetne sezone (ili do isteka zaliha), primorane obustaviti proizvodnju naših Bela Glow proizvoda zbog političko-ekonomske situacije koja je pogodila cijeli svijet pa tako i nas", poruku su Tia i suradnica također objavile na svojim Instagram profilima.

"Nažalost, na takvu smo se odluku odlučile zbog nemogućnosti nabave kvalitetnih sastojaka i povećanja cijena sirovina koje koristimo u našoj proizvodnji. Iako smo pokušavale pronaći kvalitetnu zamjenu za određene sirovine, to nije bilo moguće. Htjele smo zadržati našu kvalitetu od početka, no zbog trenutnih okolnosti, to ne bi bilo lako...", napisale su.

'Htjele smo zadržati kvalitetu od početka...'

"I prijateljice mogu imati uspješnu suradnju", zaključile su na kraju.

Podsjetimo, kada su Tia i Lada pokrenule svoj brend 2020. godine i to najavile svima, odmah se javila poduzetnica Lana Jurčević koja je komentirala: "Svi odjednom pokreću kozmetičke brendove, od poštara do knjigovotkinje i svi od reda imaju shimmer oil, shimmer sprej i svi od reda se zovu ili beach ili glow. Ovo je postalo bolje od dezinficijensa. Ajme kako će nam ekonomija procvjetati. Jupiiii'', napisala je tada.

"Dragi naši prijatelji, klijenti, suradnici. S obzirom na mnogobrojne priče u medijima, shvatili smo kako smo namjerno ili nenamjerno prozvane u nekim kontekstima s kojima stvarno ne želimo imati veze. Zahvalne smo što i Hrvatska može biti zemlja u kojoj se ostvaruju snovi jer smo upravo u Hrvatskoj i sa našim ljudima i mi ostvarile naše snove", odgovorila joj je Tia.