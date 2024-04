Naša vatrena navijačica Ivana Knoll (31) postala je popularna nakon što se pojavila na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, a sada jedva čeka prisustvovati na Europskom prvenstvu, koje će se održati u lipnju.

Nedavno se pohvalila kako za tri tjedna dolazi u Europu, no nije otkrila konkretan razlog. Sada je pratiteljima objasnila da radi na projektu za Europsko prvenstvo, no suočila se s brojnim problemima.

Poljud i NK Osijek je odbili

"Samo želim objasniti situaciju koja se upravo događa. Radim na projektu koji je vezan za nadolazeće Europsko prvenstvo i trebao mi je lijep stadion u Hrvatskoj za 30 minuta snimanja tog projekta, bez ljudi, bez ikakvih komplikacija koje bi mogle naštetiti terenu. Nakon što je moja ekipa poslala upit NK Osijek, dobili smo negativan odgovor, uspjeli smo doći do kontakta za Poljud, gdje smo dobili odgovor da taj projekt ne promovira Hajduk i da ne smijemo snimati ondje jer ne doprinosi promociji Splita", otkrila je Knoll na Instagram storyju, a onda se osvrnula i na situaciju u Njemačkoj.

"Ne znam samo kako je stadion u Njemačkoj pristao i kako smatraju da moj projekt doprinosi promociji, dok primjerice, moja država to ne misli. Evo, htjela sam još jednom naglasiti da dok dobivam podršku od običnih ljudi, uvijek postoje ustanove koje me pokušavaju zaustaviti u uspjehu, ali ništa me ne može zaustaviti. Ono što me ne ubije, to me ojača", zaključila je Ivana.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Najavila dolazak na Europsko prvenstvo

Podsjetimo, Ivana Knoll postala je popularna otkad je prisustvovala na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji kao vrlo vatrena navijačica, kako je i prozvana od tada.

Za dva mjeseca počinje Europsko prvenstvo, a Knoll je ranije najavila kako će se i na tom "ludilu" pojaviti.

Na svom Instagram profilu otkrila je da se vraća na Europsko prvenstvo, gdje će podržavati hrvatsku reprezentaciju, a fanovi su i više nego oduševljeni tim vijestima.

Podijelila je nekoliko članaka stranih medija, koji se vesele njenom povratku, a prenijeli su i vijest. U opisu je kratko napisala: "Knoll se vraća".

U čast svom dugo očekivanom povratku podijelila je i jednu od fotografija sa Svjetskog prvenstva 2022. godine, gdje pozira u zanimljivom outfitu s hrvatskom šahovnicom uz što je dodala: "Hrvatska se vraća. Euro 2024. budi spreman".

Foto: Matteo Ciambelli/DeFodi Images/DEFODI Foto: Matteo Ciambelli/DeFodi Images/DEFODI Ivana Knoll

