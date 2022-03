Poznati profesionalni plesač Ištvan Varga već šest godina živi u Moskvi. Iako se situacija na prvi mah čini dosta normalna, zbog restrikcija koje sve više zemalja uvodi Rusiji, počinje se stvarati napetost.

"Svjedočio sam dosta intenzivnoj svađi ljudi na cesti. Rubalj pada, ljudi postaju svjesni da ovo nije mirovna misija i polako gube kontrolu. A tu će nevini opet nastradati koji nemaju novaca koji će gladovati", rekao je za In Magazin.

Ištvan ističe kako većina Rusa nema nekih velikih emocija prema cijeloj situaciji.

''Rusi kao takvi, oni rijetko pokazuju emocije, valjda zbog surovosti života i režima, generacijama su takvi. Kad sam razgovarao s partnericom o tome, ona ne pokazuje nikakve emocije'' priznao je te dodao kako određena mišljenja ipak jačaju i da se ipak sve slobodnije počinje govoriti o istima.

''Jedna polovica podržava Putina... 25 posto nastavljaju sa životom što je opasno, dok one koji prosvjeduju hapse ih šakom i kapom'', komentira Varga koji priznaje kako biti stranac u Rusiji trenutno uopće nije niti lako, niti ugodno.

''Užasno se osjećam što ne mogu pomoći, a da ne ugrozim sebe, ali to je što je naš premijer poslao financijsku pomoć… Polovica je još za Putina. Zapravo me na neki način strah to reći, dotok informacija je jako bilateralan, i ono što čitam iz ruskih portala oni su dosta činjenični, faktove pokazuju, ali prezentiraju da je dosta blaže nego na našim portalima'', poručuje plesač.

Iako ga neke poslovne obveze trenutno vežu za Rusiju, sve više razmišlja o povratku u Hrvatsku.

''Može se letjeti preko Istanbula, Finska je neutralna pa pretpostavljam ako pokažem hrvatsku putovnicu na granici, Finska da će me pustiti i da će me iz Rusije pustiti van. Ne znam, čekam ovaj dogovor koji je u tijeku'', zaključuje Ištvan Varga.

