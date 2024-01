U četvrtak je regijom odjeknula vijest o razvodu bosanskohercegovačkog pjevača narodne glazbe Harisa Džinovića (72) i njegove 30 godina mlađe supruge Meline. Sada je Kurir saznao detalje njihovog razvoda i imovine.

Kako tvrde, Melina je neko vrijeme u vezi s poznatim i bogatim biznismenom, a Haris se provodi s gradskim djevojkama.

Što se imovine tiče, kako tvrdi izvor blizak paru, dogovorili su se da će Haris stanovati u donjem dijelu vile, a Melina i kći će biti na katu.

"Željeli su sakriti razvod od javnosti i da svako živi kako želi. Djeca su im dovoljno velika, razumiju situaciju i ne miješaju se u odluke svojih roditelja. Melina ima svoju emotivnu priču, sretno je zaljubljena, ali to skriva.

S druge strane Haris je oduvijek bio zavodnik i u društvu lijepih i atraktivnih žena, pa mu ni to što je u osmom desetljeću života nije problem. On je Melini jasno dao do znanja da nema namjeru iseliti se, niti da se imovina dijeli, a ona može uživati koliko god želi u toj kući koju su izgradili", rekao je izvor blizak paru za Kurir.

Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Melina i Haris Džinović

Blic je zamolio par za komentare vezano uz taj slučaj, no oni su ipak odlučili to zadržati u tajnosti.

"Ne mogu davati komentar, spremam se za odlazak na put. Sada ne mogu davati nikakve komentare" rekao im je Haris.

"Razumite me, ne bih na tu temu. Hvala na pozivu", rekla im je Melina.

Podsjetimo, Haris i Melina zajedno su od 2002. godine, a vjenčali su se tek 12 godina kasnije na luksuznoj jahti, u blizini Dubrovnika. Zajedno imaju sina Kana i kćer Đinu.

