Mehmet Seven, kirurg koji je u turskoj bolnici operirao Miljanu Kulić, oglasio se jutros o zahvatu skraćivanja želuca koji je izvodio sudionici reality showa. On demantira da je slezena pukla u njihovoj klinici te da je došlo do ikakvog propusta.

Podsjetimo, Kulić je primljena u Hitnu u Nišu s jakim bolovima u abdomenu, a dijagnosticirana joj je puknuta slezena. Navodno se radi o posljedici operacije u Turskoj. No, doktor koji je operirao srpsku zvijezdu tvrdi da će predočiti dokaze da je do komplikacija došlo u turskoj klinici.

“Mnogo je dezinformacija i nerazumevanja u okruženju. Mi konkretno nemamo nikave informacije od pacijenta i majke pacijenta jer nam ne odgovaraju na poruke, znamo ono što smo pročitali u medijima. U najkraćem mogućem roku ćemo podeliti sa vama dokaze(naše klinike i kliničkog centra u Nišu) da naš pacijent Miljana Kulić nije imala ozledu slezene nakon naše operacije”, napisao je Seven za Informer, prenosi Kurir.rs.

Turska bolnica tvrdi: Nije bilo propusta

S majkom Miljane Kulić stalno je komunicirala i Minela Selman, koordinatorica i stručni konzultant bolnice u kojoj je zvijezda operirana. Selman kaže kako se ispituje je li doista bilo propusta.

“Pročitala sam da su tvrdili da je loše odrađeno, što bi se odmah vidjelo. Drugi dan se radi provjera test curenja. Snimkom operacije možemo dokazati da nema povrede slezene”, rekla je Selman te na svojem profilu objavila snimke glasovnih poruka koje joj je slala majka Miljane Kulić, Mirjana.

U porukama se čuje da su Selman i Kulić raspravljale o Miljaninom nepoštivanju pravila bolnice i činjenice da je konzumirala kavu i cigarete.

Majka srpske zvijezde snimljena kako pametuje stručnoj konzultantici bolnice

“Ovo meni nije prva operacija, nego je ko zna koja. Kad kažem meni, ne smatram samo sebe nego i supruga, drugu kći, carski rez i sve... Znam ja odlično šta i kako treba, nemoj ti da brineš, nego vi gledajte svoje kako treba, a mi ćemo gledati i poštovati kako treba naše”, kazivala je Marija.

“Jel' tebi mama dozvolila sa 25 godina da dođeš u Tursku s plavim očima, plavuša?! Eto, ja svojoj kćeri to ne bih dozvolila, tako da ti i ja više nemamo o čemu pričati. Možeš pričati sa svojom mamom”, kazala je Kulić.

'Što se tiče medicine, mnogo više znam'

Nije tu bio kraj rasprave. “Svojoj mami možeš pričati što da radi, meni ne možeš. Što se tiče medicine mnogo više znam, tako da mi tvoji savjeti nisu potrebni. Znam ja kako treba poslije operacije, uostalom doktor neka mi piše na prevoditelju, nema potrebe ti više da imaš obaveze prema nama, čak ni poruke da pišeš. Ja zbog raka i svoje bolesti nisam ostavila cigarete, pa neću ni zbog bolničkih pravila. To za mene ne važi. Nikada nisam terala Miljanu niti krenula ja da nudim cigaretu dok ona nije rekla "izvedi me da popušim cigaretu”, navela je Miljanina majka u glasovnim porukama konzultantici bolnice.