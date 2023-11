Na dodjeli nagrada UK Glamour Awards u srijedu navečer, voditelj niza noćnih klubova i restorana Wayne Lineker (61) privukao je pažnju svojom prisutnošću pored Jessice Alves (40), prsate i transrodne brazilske reality zvijezde.

Lineker je bio vidno pijan, entuzijastičan, te nije skidao ruke s Jessicinih aduta, posebice njezinog izazovnog dekoltea koji je ponosno istaknut u crvenoj mini haljini.

Wayne Lineker i Jessica Alves

U jednom trenutku, čini se da je Wayne načas zadrijemao na Jessicinu ramenu - a naravno, sve su zabilježili sveprisutni paparazzi.

Wayne, osim što je poznat kao voditelj i uspješni biznismen, također je sudjelovao i u svijetu glume.

Wayne Lineker i Jessica Alves

Zapažen je bio i u emisiji "Celebs Go Dating", gdje je nastojao pronaći ljubav, a u sklopu te emisije, tada 59-godišnjak iznenadio je gledatelje priznanjem da nikada nije izlazio s ženom starijom od trideset godina.

Često je isticao kako su njegove partnerice bile mlađe od njega, ponekad i više od dvostruko, a ponajviše zbog toga je iznenađujuće što je sad viđen u društvu četrdesetogodišnjakinje.

Wayne Lineker i Jessica Alves

Prije ove zabave, Lineker je doživio gnjusno poniženje tijekom snimanja podcasta "That Peter Crouch Podcast" u Wembley Areni.

Naime, gomila od 12.000 ljudi u jednom trenutku počela mu je jednoglasno vikati "pedofilu", što je poduzetnika, kako je sam rekao, "duboko potreslo".

Wayne Lineker

"Inače sam šaljivdžija na društvenim mrežama, ali ovo mi uopće nije zabavno... Možete me voljeti ili mrziti, ali nazvati me pedofilom je odvratno i krajnje poražavajuće, to je najniža razina duhovitosti, osuđivanja i trolanja. Srećom, ja imam debelu kožu, no neki nemaju i ovakvo ponašanje može ih psihički uništiti. Pa i ja imam obitelj, djecu i unuke - što mislite kako se oni osjećaju zbog ovakvih uvreda na moj račun", pitao se Wayne na društvenim mrežama.

I njegova bivša djevojka, Chloe Ferry (28), zvijezda reality showa "Geordie Shore", stala je u njegovu obranu.

"Neke od stvari koje sam morala čitati o njemu su odvratne. Ne mogu vjerovati kako ga zovu. Wayne je jedan od najnevjerojatnijih ljudi koje sam upoznala, ne zaslužuje ovo", rekla je.

Wayne Lineker i Chloe Ferry

Inače, Waynea su zbog veze s Chloe također optuživali za pedofiliju, izazivajući kontroverze zbog znatne razlike u njihovim godinama.

Ova kritika dodatno je ozbiljno utjecala na Linekera, izloživši ga oštrim kritikama i negativnim komentarima s društvenih mreža i medija.

