POJAVILA SE SNIMKA KOJA POKAZUJE KOLIKO JE GROZAN BIO AVICIIJEV ŽIVOT: ‘Rekao sam im da ću umrijeti’

Avicii je rekao da je bio prisiljen ići na gaže iako je bio teško bolestan i imao napadaje panike. Sada je procurila i snimka na kojoj se čuje kako ga liječnici upozoravaju.

DJ Avicii, koji je preminuo u petak u omanskom Muscatu u 29. godini, i dalje je glavna tema svjetskih medija. Službeni uzrok smrti nije poznat javnosti, no ona je svakako posljedica užasnog života koji je slavni glazbenik vodio.

HRVATSKI DJ OTVORIO DUŠU NAKON AVICIIJEVE SMRTI: Ovako zapravo izgleda život slavnih glazbenika: ‘To je ropstvo’

Pravim imenom Tim Bergling, mladi je DJ godine proveo na turnejama, iako je imao niz zdravstvenih problema. Sada je u javnost procurila i snimka koja ukazuje na njegovo užasno stanje.



Video je nastao kada je Timu zbog bolesne jetre na turneji pozlilo pa je odvezen u jednu australsku bolnicu. Dobio je tablete protiv bolova od kojih je jedva stajao na nogama. Nije smio ni jesti ni piti dok mu oteklina ne splasne, no već se sljedećeg dana vratio na turneju.

Dokumentarni film Avicii: True Stories, koji je objavljen u listopadu 2017., prati njegov život otkad je postao zvijezda do umirovljenja. On otkriva da je Tim uzastopno upozoravao svoje menadžere da će ga život na turnejama ubiti, no njih nije bilo briga. Sve se vrtjelo oko novca i on je morao ispoštovati ugovor.

”Uvijek sam bio otvoren s ljudima s kojima sam radio i svima koji me poznaju. Svi znaju da imam problema s tjeskobom i da se trudim, ali teško je. Nisam očekivao da će me ovako tjerati na gaže kad znaju kako se osjećam”, rekao je DJ svom dugogodišnjem prijatelju Levanu Tsikurishviliju koji je snimio film.

”Rekao sam im kako više nisam sposoban svirati, da ću umrijeti, da će me ubiti i da sam to rekao već tisuću puta”, rekao je Levanu.

Švedski DJ je prestao uživo nastupati tek 2016. godine, kada mu je zdravlje već bilo ozbiljno ugroženo. Kada je preminuo, dokumentarni film o njemu je maknut s Netflixa.