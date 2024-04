Sinoć je bilo organizirano druženje i ispraćaj Baby Lasagne (28) na Eurosong. Anna Boda, veleposlanica Kraljevine Švedske u Hrvatskoj, novinare 24 sata ugostila je zajedno s Markom Purišićem i njegovim timom koji je protekla dva mjeseca vrijedno pripremao nastup za Eurosong, a prva proba im je na rasporedu već ove subote.

'Ne stignem još razmišljati o tom trenutku'

"Spremni smo, uzbuđen sam. Imam još puno obaveza prije samog nastupa na pozornici, tako da ne stignem još razmišljati o tom trenutku. Bit će to dobro", rekao je Lasagna.

Naučio je u poneku riječ na švedskom, kao što je: "Skrattar du, förlorar du", što u prijevodu znači: "Ako se smijete, gubite". Priznao je da mu se još nitko s domaće estrade nije javio da mu poželi sreću, ali savjeta nije manjkalo od Damira Martinovića Mrle, koji mu je poručio da "uzme puno odjeće", jer oni nisu bili pripremljeni za toliko presvlačenja.

Šef hrvatske eurovizijske delegacije, Tomislav Štengl, rekao je da su svi materijali za nastup predani još prije dva mjeseca.

"Za to vrijeme je bila suradnja sa SVT-om (švedska nacionalna televizija), tako da definiramo sve segmente nastupa, od rasvjete, tehničkih elemenata, scenografije, rekvizita i svega što treba biti. Vjerujem da će već na probi sve funkcionirati", rekao je Štengl.

Ispraćaj Baby Lasagne u Švedsku

Svaki segment im je bitan

Istaknuo je da su se posvetili svakom segmentu nastupa i da je teško odvojiti oko čega je bilo najviše posla.

"Sagledava se cjelokupna priča. Stvarno ne mogu izdvojiti što je bilo najzahtjevnije. Imamo super suradnike koji rade s nama, led ekrane već drugu godinu zaredom radi Tomislav Krajcer. Svake godine smo hvaljeni da su ekrani dobri. Ajmo reći da je to jedan od zahtjevnijih i najskupljih dijelova" rekao je Štengl i dodao da će već u petak po dolasku u Malmö imati malu probu:

"Popodne ćemo malo odmoriti od puta i navečer u nekoj dvorani vidjeti kako stvari stoje, ako se netko slučajno prehladio ili nešto da možemo reagirati."

Ispraćaj Baby Lasagne u Švedsku

'PR kanal koji traje godinu dana'

Lasagna je trenutno na drugom mjestu na eurovizijskim kladionicama, a šef delegacije to vidi kao dodatnu motivaciju za našeg predstavnika.

"Ne vidim problem da Zagreb organizira Eurosong. To je takav spektakl, za kojeg treba uložiti dosta novca, ali on jako puno vraća. Mi bismo, kao turistička zemlja, dobili jedan PR kanal koji traje godinu dana. Sve što se veže uz Hrvatsku bi se moglo iskomunicirati, a može se uključiti i turistička zajednica. Iz iskustva zemalja koje su to radile, a znam neke, nitko nije rekao: 'Bili smo ludi, ne bismo nikad više'", poručio je Štengl.

