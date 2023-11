Prije 50 godina, Priscilla Presley (78) razvela se od Elvisa Presleya nakon turbulentnih šest godina braka. Prošlog tjedna odgovarala je na pitanja stranim medijima i istaknula da se nikada nije željela ponovno vjenčati jer nitko nije mogao parirati glazbenoj legendi. Međutim, mnogi su tada istaknuli kako Priscilla ne govori istinu, piše Page Six.

U 1975., u razdoblju nakon prekida s Elvisom, Priscilla se zaljubila u drugog muškarca - Roberta Kardashiana, koji će kasnije postati suprug Kris Jenner i otac Kim, Kourtney, Khloe i Roba. Osobe bliske njima tvrdile su da je Robert u to vrijeme očajnički želio oženiti Priscillu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Priscilla je Roberta činila jako sretnim", izjavio je bliski prijatelj Joni Migdal u knjizi 'The Kardashians: An American Drama', objavljenoj 2017. godine. Dodao je kako se Robert htio vjenčati s njom i imati djecu, ističući da je to bio njegov plan te naglašavajući da je njihova veza bila ljubav na prvi pogled.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Priscilla Presley

Robert bi se često požalio kako ih Elvis uznemiruje zvanjem Priscille dok su bili intimni, ponekad izgovarajući nerazumljive riječi. Priscilla, uvijek taktična, umirivala bi situaciju stavljajući slušalicu između njih, omogućujući Robertu da prisluškuje njihove razgovore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smetao mu je osjećaj da Elvis i dalje kontrolira njihov odnos. Tvrdio je da joj bivši suprug nije dopuštao susrete s drugim muškarcima, s obzirom na činjenicu da su imali zajedničku kćer, Lisu Marie Presley. Također, Robertov brat Tom Kardashian, primijetio je snažan utjecaj koji Priscilla ima nad njegovim bratom, što ga je duboko zabrinjavalo, zbog njezinog "pokušaja kontrole".

'Ona je promijenila način na koji je on razmišljao oko toga što bi trebao nositi, kako bi trebao voziti, što bi trebao raditi, promijenila ga je tako lako jer je bila vrlo atraktivna i imala je utjecaj na njega', rekao je Tom u intervjuima za spomenutu knjigu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Priscilla Presley

Priča dobiva i drugu perspektivu, naime činilo se da je Priscilla osjetila da Robert želi staviti nju pod kontrolu, sličnu onoj koju je imala s Elvisom. Bio je ambiciozan u želji da od nje stvori tradicionalnu kućanicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Priscilla je jednom pokušala napraviti večeru Robertu jer ju je to stalno pitao pa je jedne večeri skuhala šparoge, potrudila se da sve bude savršeno, ali njemu se jelo uopće nije svidjelo. Nakon tog jela nikad je više nije pitao da mu napravi večeru", rekao je Robertov brat.

Elvisova bivša supruga bila je ogorčena i jasno izrazila Robertu kako nema nikakve šanse da će se udati za njega. Odlučila je ne upuštati se u drugi brak dok Elvis ne premine.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Kris Jenner, Robert Kardashian s djecom

Robert se konačno vjenčao s Kris 1978. godine, s kojom je imao četvero djece, ali njihov brak završio je razvodom 1991. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U trenucima Robertove borbe s rakom 2003. godine, Priscilla ga je nazvala, rekla mu da ga je voljela, zbog čega su se Robertu oči napunile suzama.

POGLEDAJTE VIDEO: Josip ima cerebralnu paralizu i treba vašu pomoć kako bi 'korak po korak napredovao i zaigrao nogomet'