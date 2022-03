Vjenčanje princeze Diane i princa Charlesa bilo je iz bajke, ali prosidba je bila sve, samo ne romantična.

Diana je imala samo 20 godina, bila je 13 godina mlađa od svog budućeg supruga kada je bila pozvana da posjeti dvorac Windsor koji će joj zauvijek promijeniti život.

Nespretan Charles

Kada je Diana stigla u kraljevski dom, Charles joj je rekao da mu je jako nedostajala, prije nego što ju je odveo u dječju sobu kako bi postavio pitanje.

Charles se susreo s Dianom samo 12 puta, ali kad je napustila dvorac, bila je zaručena za budućeg kralja.

Pojavljujući se u dokumentarcu Channel 5 Charles i Di: Istina iza njihovog vjenčanja, urednica magazina Majesty Ingrid Seward podijelila je detalje o ne tako romantičnoj prosidbi.

Ona tvrdi da je prijestolonasljednik zaprosio Dianu u dječjoj sobi u dvorcu Windsor jer je dječja soba poput doma.

Charlesova prosidba

Diana je kao odgovor "prasnula u smijeh", tvrdi Seward.

Zatim je rekla: “Mislim da su to vjerojatno bili samo njezini živci. Nije mislila da je to najromantičnija prosidba, ali je imala ponudu."

Kraljevski biograf Christopher Wilson je dodao: "Ona je bila potpuno oduševljena ovime, nije očekivala da će doći do toga."

Wilson je rekao: "Princ Charles ju nije podigao u naručje i zagrlio ili učinio bilo koju od stvari koje bismo mogli učiniti kada predložimo brak onome koga volimo."

Ispunio želju kraljice Elizabete II

Wilson je dodao: "Pozvao je svoju mamu, samo da bi rekao 'eto, sad sam to učinio, zamolila si me da se vjenčam za nekoga i napravio sam to.'

"Ono što je učinio jest da je konačno pronašao suprugu", rekao je kraljevski biograf.

Diana o prosidbi

U kasnijem intervjuu, Diana je otkrila dodatne detalje o prosidbi.

Princeza je rekla: "Rekao je shvaćaš li da ćeš jednog dana biti kraljica, a ja sam rekla 'Toliko te volim, toliko te volim'.

Diana je zatim dodala: "Rekao je 'što god ljubav znači'. Rekao je to tada. Pa sam mislila, to je super. Mislila sam da je to mislio", prenosi Mirror.