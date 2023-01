Princ Harry u svojim memoarima "Spare" tvrdi da je njegov brat William nasrnuo na njega i dvaput ga zgrabio za majicu pred njihovim ocem Charlesom tijekom svađe oko intervjua s Oprah Winfrey, piše Daily Mail. Intervju princa Harryja s Andersonom Cooperom možete pogledati na RTL-u u ponedjeljak u 21.15 sati, samo dan nakon prikazivanja na CBS-u!

Harry u svojim bombastičnim memoarima detaljno opisuje kako je princ William "vikao" i "stvarno se ražestio" kada ga je zgrabio tijekom svađe pred tadašnjim princom Charlesom nakon sprovoda njihovog djeda princa Philipa.

Otkrio je da je William tada upotrijebio tajnu šifru o princezi Diani i zagrlio ga, rekavši mu: "Volim te" i "Samo želim da budeš sretan".

Pojedinosti svađe pojavile su se samo nekoliko dana nakon što je otkriveno da Harry u svojoj knjizi tvrdi da ga je "nabrijani" William jednom ozlijedio gurnuvši ga na zdjelu za psa na kuhinjskom podu njegove vikendice u dvorištu Kensingtonske palače 2019. godine.

U svojoj novoj autobiografiji vojvoda od Sussexa piše kako se njegov brat razjario tijekom polusatne šetnje u blizini Frogmore Cottagea nakon Philipovog sprovoda 17. travnja 2021. godine. Harry, William i Charles navodno su razgovarali o intervjuu koji su on i Meghan Markle dali Oprah mjesec dana ranije.

William se jako razbjesnio

Harry tvrdi da je pokušavao odgovoriti na optužbe protiv Meghan, ali njegov otac i brat "nisu slušali". Naveo je da se William jako razbjesnio i zgrabio ga dok je pokušavao otići. "Zgroženo sam odmahnuo rukom, ali on je nasrnuo na mene, zgrabio me za majicu. 'Slušaj me, Harolde', povikao je", napisao je Harry u svojoj knjizi.

"Odmaknuo sam se i odbio pogledati ga u oči. Prisilio me da ga pogledam. 'Slušaj me, Harolde, slušaj! Volim te, Harolde! Želim da budeš sretan'", naveo je Harry te otkrio da mu je odgovorio: "I ja tebe volim… Ali tvoja tvrdoglavost je ogromna!'".

Harry se navodno pokušao odmaknuti, ali William ga je navodno "ponovno zgrabio" i "okrenuo" kako bi mogli održati kontakt očima. William je tada evocirao bratov takozvani "tajni kod" i zakleo se životom princeze Diane da su njegove namjere bile iskrene, napisao je Harry.

"Harolde, moraš me poslušati! Samo želim da budeš sretan, Harolde. Kunem se, kunem se maminim životom. Stao je. Stao sam. Tata je stao. Upotrijebio je tajni kod, univerzalnu lozinku. Otkad smo bili dječaci, te su se tri riječi smjele koristiti samo u vremenima ekstremne krize.", napisao je Harry.

Ustvrdio je da njegov brat "nije bio baš spreman prihvatiti poraz" i tvrdio je da je bio "propisno bolestan" zbog napetosti između njih dvoje. William je navodno ponovio: "Kunem ti se maminim životom da samo želim da budeš sretan". Harry tvrdi da mu je "pukao glas" te da je "blago" rekao Williamu: "Stvarno ne mislim da to želiš". Stariji brat tada je navodno zagrlio Harryja i rekao: "Volim te".

