Odbjegli princ Harry u svojim se memoarima okomio na svoju obitelj kao nikad dosad, a iako ona izlazi tek za nekoliko dana, cure njeni detalji. Tako se saznalo za fizički obračun braće Harryja i Williama zbog Meghan Markle, zatim da su Kate i William poticali Harryja da na jednu zabavu dođe u nacističkoj uniformi, što je bio epski skandal, ali i brojne druge prljave detalje.

“Moguće je da je to nešto što će označiti početak kraja monarhije i o tome treba razgovarati. To je važno, s obzirom na trenutno nepovjerenje u državu i uzlet desničarske politike", istaknula je Catherine Mayer, kraljevska analitičarka čija je knjiga "Kraljevo srce" i sama bila podložna različitim sigurnosnim provjerama, piše The Guardian.

Mayer također tvrdi da se temeljna pitanja koja je Harry postavio u svojoj Netflixovoj seriji i novoj knjizi, uz svoje intervjue s Oprah Winfrey i s ITV-jevim Tomom Bradbyjem, u potpunosti izbjegavaju.

"Optužbe za maltretiranje, rasizam i mizoginiju, kao i klasne razlike koje podupire monarhija, naposljetku će se kombinirati kako bi potkopale osnovu po kojoj vlada kraljevska obitelj, ako se njima ne pozabavimo", predviđa ona.

“Postoji opće pogrešno shvaćanje da je ovo lagana priča o britanskoj turističkoj atrakciji. Polarizacija na obje strane sukoba stilizirana je kao obrana monarhije, ali nije to”, rekao je Mayer.

“Ovo nije samo priča o slavnim osobama. Ono o čemu govorimo je status značajne državne institucije, sa značajnim ovlastima i značajnim financiranjem poreznih obveznika, tako da bez obzira jeste li za ili protiv monarhije, to zaslužuje ozbiljno razmatranje", tvrdi.

"Izgledi za pomirenje bili su slabi čak i prije knjige, rekao je Mayer, "ali postoji snažan poticaj za kralja Charlesa da pokrene neku vrstu primirja - jer su ovo i posljedice njegovog prvog braka, a pitanja o kraljici Camilli ponovno se pojavljuju", dodaje.

Mayer napominje da se navodni rasizam, maltretiranje i manipulacija slikom unutar ustanove ne ispituju.

Djelomično su krivi, smatra Mayer, "slojevi tajnovitosti i zamagljivanja" koji okružuju kraljevsku obitelj i potiču nesporazume. “Cijela obitelj trebala bi biti idealizirani odraz samih Britanaca, a Harryjev brak s Meghan uvelike je olakšao posao", rekla je. "Neuspjeh tog projekta apsolutno je katastrofalan za kraljevsku obitelj."

Svega dan nakon prikazivanja na američkom CBS-u, RTL donosi ekskluzivnu ispovijest princa Harryja u razgovoru s jednim od najvećih televizijskih imena današnjice, Andersonom Cooperom.

Intervju koji iščekuje cijeli svijet gledajte na RTL-u u ponedjeljak, 9. siječnja u 21:15!