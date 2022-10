Puno se govorilo o razdoru između dvojice braće i o njihovom hladnom odnosu navodno izazvanim Williamovom zabrinutošću oko Harryjeve veze s Meghan Markle, koja se brzo razvila uoči njihovog kraljevskog vjenčanja 2018.

'Nemoj dolaziti'

Harry je prvi put progovorio o svađi s bratom 2019., kada su on i Meghan bili na putovanju po Južnoj Africi - to je bilo samo nekoliko mjeseci prije nego što su javno prestali raditi kao članovi kraljevske obitelji. Slavno je rekao Tomu Bradbyju s ITV-a da se on i Meghan "bore" s nekim od pritisaka života kao zaposlenici kraljevske obitelji, a trenutak koji je mnoge iznenadio bio je kad je Harry da njegov odnos s bratom ima "dobre" i "loše dane".

Prema novoj knjizi "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", navodno je William, novi princ od Walesa, pokušao je doprijeti do svog mlađeg brata. Harry je u početku bio otvoren za pomirbu s bratom, ali je odbio Williamovu ponudu nakon što je postao zabrinut da će vijest o njihovom susretu procuriti od strane kraljevskog osoblja.

U odlomku iz knjige objavljenom u Daily Mailu, autorica Valentine Low piše: "Dan nakon emitiranja dokumentarca, William je svom bratu poslao poruku da ga pita može li ga doći vidjeti. U početku je Harry bio za, ali je ponovno pričao s Williamom i pitao ga tko bi sve morao znati za njihov razgovor, ako do njega dođe. William je objasnio da će morati počistiti svoj raspored, što bi značilo reći svojoj privatnoj tajnici. U tom trenutku Harry mu je rekao: Nemoj dolaziti."

"Bio je toliko zabrinut da će Williamov tim otkriti posjet novinarima da radije ne bi vidio svog brata nego riskirao da to dospije u novine", napisala je autorica u knjizi te je dodala da je neuspjeh da se sretnu licem u lice došla kao "srceparajuća" vijest za ljude bliske obojici braće, te je istaknula kako je nekim članovima kraljevske obitelji postalo teško izravno komunicirati usred visoke razine nadzora.

Prošli mjesec, kraljevska braća ponovno su se okupila nakon smrti kraljice Elizabete II., čak su izveli zajedničku šetnju, susrevši se s dobronamjernicima u Windsoru.

Međutim, kraljevski izvor kažu da će ovo privremeno primirje trajati samo dok Harry ne objavi svoje nadolazeće memoare, od kojih poprilično strahuje cijela kraljevska obitelj.