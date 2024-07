Kate Middleton pojavila se sa kćerkicom Charlotte na Wimbledonu, a princ William navijao je sa sinom Georgeom na finalu Europskog prvenstva u Berlinu. Ipak, na javnim događanjima s roditeljima se nije pojavio najmlađi sin, princ Louis. Javnost se zapitala zašto je Louis ostao kod kuće dok je njegova obitelj uživala u sportu.

Princ George i princeza Charlotte su već dva put uživali na Wimbledonu, a zabavljali su se i na koncertu pop zvijezde Taylor Swift u Londonu. No, ni oni nisu prisustvovali takvim vrstama događaja do osme godine. Naime, Kate i William su se dogovorili da će se djeca pojavljivati na zabavnim događajima tek kad napune osam godina. S obzirom na to da je Louis u travnju navršio šest godina, još će neko vrijeme morati ostajati kod kuće dok se njegovi bližnji zabavljaju.

Fanovi su na društvenim mrežama naveli moguće razloge zašto je Louis bio odsutan. Neki su se našalili da je princ previše zauzet izvođenjem nestašica kod kuće.

Podsjetimo, princ je bio prisutan na ceremoniji Trooping the Colour, koja je ujedno bilo prvo javno pojavljivanje Kate Middleton otkako je obznanila da boluje od raka.

