Vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle izrazila je "frustraciju" zbog želje princa Harryja da se ponovno preseli u Veliku Britaniju kako bi se "vratio svom starom životu", tvrdi holivudski stručnjak Mark Boardman.

Nakon što su napustili kraljevski život 2020. godine, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa imaju različite vizije svoje budućnosti, s obzirom na Harryjevu želju da ponovno bude u kontaktu s prijateljima koje je ostavio u Londonu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Društveni život princa Harryja znatno se promijenio tijekom proteklog desetljeća. Vidljivo je da se princ udaljio od svojih prijatelja s fakulteta i nema stalni boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za vrijeme posjeta Londonu većinski boravi u hotelima i izbjegava pojavljivanja u javnosti. Bez sumnje, princ Harry žudi za svojim starim prijateljstvima', rekao je Boardman za časopis OK!.

S druge strane, Meghan (42) želi da njezin tri godine mlađi suprug Harry ostavi to poglavlje svog života iza sebe.

"Meghan voli svog supruga, ali želi izvući na vidjelo njegovu bolju stranu. I sasvim su joj jasne uloge koje bi trebali preuzeti zajedno i pokušavaju bolje surađivati ​​na projektima. Ljudi su željni svjedočiti promijenjenom Harryju, a ne povratku njegovog prijašnjeg stila života koji je obuhvaćao tulumarenje, koje bi moglo dovesti do neželjene medijske pozornosti", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa



Boardman vjeruje da se Harry često želi vratiti u domovinu zbog svojih 'dubokih veza s prijateljima iz djetinjstva', ali smatra da će biti izazovno uvjeriti suprugu da mu je potreban 'vikend u Londonu s njegovim starim prijateljima s Etona'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'On je mlad u srcu, ali ima nekoga tko će ga držati pod kontrolom i podsjećati ga tko je i što bi trebao raditi. U konačnici, on bi stopostotno volio bazu u Londonu i volio bi da je na kraljevskom imanju, pa makar to bilo u Windsoru ili nekom od stanova u Buckinghamskoj palači. Ali to se neće dogoditi. London je mjesto gdje su svi Harryjevi pravi prijatelji. Svi koje poznaju u Hollywoodu nisu mu prijatelji", nastavio je Boardman, napominjući da "u konačnici, Meghan želi da Harry bude uz nju, da je podržava, da pazi na djecu i da vrati svoj život na pravi put. I sve što ide unatrag to će uništiti.', zaključio je.