Princ Harry i Meghan Markle smatraju se crnim ovcama kraljevske obitelji. Vojvoda od Sussexa, princ Harry, odstupio je od kraljevskih dužnosti 2020. kada se s Meghan Markle preselio u SAD. Zbog tih i još mnogih drugih stvari, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nisu najsvjetlija točka u očima javnosti, a PR stručnjak Ryan McCormic tvrdi da nedavni događaj može osvijetliti njihov obraz i način na koji ih gleda javnost, piše The Mirror.

Harry i Meghan su zaslužili riječi hvale zbog govora o složenosti mentalnog zdravlja tijekom posjeta školi, a koji je bio u sklopu njihova putovanja u Nigeriju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadajmo se da će Harryjev govor čuti mnogi ljudi jer je vrlo pozitivan. Uvažavanje izazova koje donose problemi s mentalnim zdravljem i govor o tome da nitko nije imun na njih je inspirativan. Vojvoda je to dobro rekao", bile su Ryanove riječi.

Foto: Profimedia

Izgledaju blisko i podržavaju

Također, stručnjak za odnose s javnošću se osvrnuo na reakciju Meghan Markle u trenutku slušanja Harryjeva govora. Kako kaže, njezina reakcija pokazuje svijetu da podržavaju jedno drugoga, što ih pokazuje u pozitivnijem svijetlu u očima javnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovako je glasio Harryjev govor u Nigeriji: "Svaka osoba u ovoj sobi, najmlađa, najstarija, ima mentalno zdravlje. Sukladno tome, morate brinuti o sebi kako bi mogli pomoći drugim ljudima, a drugi ljudi moraju pomoći sebi kako bi mogli pomoći vama. Tako to funkcionira i to je normalno. To je ljudska reakcija. Bilo da je u pitanju tuga, stres, koji god osjećaj bio u pitanju, dolazi od nečega što ste iskusili."

Foto: Profimedia Meghan Markle i princ Harry

POGELDAJTE OVAJ VIDEO: Princ Harry i Meghan Markle opet u središtu pozornosti

Tekst se nastavlja ispod oglasa