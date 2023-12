Princ Harry bio je žrtva hakiranja telefona od strane Mirror Group Newspapers od 2006. do 2011. godine, a sud je presudio u korist njega gdje će mu Mirror Group Newspapers iz tog razloga isplatiti poveću odštetu u iznosu od 180.000 dolara, prenosi CNN.

Sudac Fancourt donio je presudu u kojoj stoji da je 15 priča koje su Mirror Group Newspaper objavili o Harryju koristilo nezakonite metode prikupljanja informacija kao što su hakiranje poruka govorne pošte i korištenje privatnih istražitelja u svrhu pribavljanja informacija.

Vojvoda od Sussexa zajedno je s tri druga tužitelja tužio britansku novinsku skupinu koja izdaje The Daily Mirror i tvrdi da su njezini novinari nezakonito presreli njegovu govornu poštu i koristili druga nedopuštena sredstva.

Sud je presudio da su se nezakonite i kriminalne aktivnosti provodile u sva tri novinska naslova Mirror Group (The Mirror, The Sunday Mirror i The People) na uobičajenoj i široko rasprostranjenoj osnovi prije više od desetljeća.

"Povodom pobjede i važnosti činjenja onoga što je potrebno za slobodan i pošten tisak, to je isplativa cijena. Misija se nastavlja", rekao je Harry.

