Trogirski tenor Vinko Coce preminuo je u 59. godini prije točno 10 godina, a obožavatelji ga nisu zaboravili. Story je razgovarao s njegovom suprugom Janjom Coce, kojoj je bilo drago što ga se mnogi sjete na taj dan te odaju počast njegovoj veličini i predivnoj glazbi koju je ostavio iza sebe.

Preminuo zbog infekcije

Kako tvrdi 24 sata, Coce je preminuo 27. listopada 2013. godine od posljedice teške infekcije. Naime, Coce je 13. svibnja završio na jedinici intezivnog liječenja u KBC-u Split, a njegovo stanje tada je bilo stabilno, ali ozbiljno ugroženo jer je infekcija bila jako ozbiljna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Početkom listopada 2013. godine, zbog infekcije na trtici morali su ga operirati. Naime, Coce je unatoč zdravstvenom stanju nastupao na predizbornom skupu na splitskim Brdima, a nekoliko dana kasnije, požalio se svojoj supruzi na bol te joj pokazao mjesto boli. Ona je vidjela ranu na trtici i odmah ga odvezla na Hitnu. Liječnici su ga odmah operirali te smjestili na jedinicu intenzivnog liječenja. Potom su ga spojili na aparate kako bi mu mogli pratiti vitalne funkcije.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Igrač Hajduka Mijo Čaktaš i predsjednik Marin Brbić posjetili su Vinka Cocu u bolnici.

Coce je dobio i temperaturu te je poprilično oslabio jer nije mogao jesti. Nakon operacije dobro se osjećao, a njegova obitelj nadala se skorom oporavku, no ipak nije izdržao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostali zdravstveni problemi

Osim infekcije, Coce je imao i problema s krvnim tlakom, srcem te dijabetesom zbog pretilosti. Supruga ga je godinama poticala da krene na dijetu, da se više kreće i da ustraje, a Vinko bi nekoliko dana ili tjedana vježbao, a onda ponovno posustao. Pokušavao je s raznim dijetama, tretmanima, išao je čak i u slovensku kliniku na kuru mršavljenja, no životni ritam u kojem je često mijenjao dan za noć, uzeo je svoje. Nakon što bi odustao od dijete, dobio bi ponovno dodatne kilograme i tako se godinama vrtio u krug.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Vinko Coce borio se s pretilošću

"Neću mu više dopustiti da u novinama govori kako je počeo s dijetom, a onda deset dana nakon toga ima još više kilograma", rekla je tada njegova supruga te se osvrnula na njegove zdravstvene probleme uzrokovane pretilošću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovoga puta je ozbiljna situacija i više nema opravdanja", rekla je Janja tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Janja o Vinku

Vinkova supruga progovorila je za Story povodom desete obljetnice njegove smrti te zahvalila svima koji ga se sjete.

"Jako mi puno znači kada na grobu nađem cvijeće, svijeće, medvjediće, poruke… Ponosna sam na njega, ljudi ga štuju, koliko je bio velik, imao je i veliko srce, bio je dobar čovjek, sjete ga se ljudi. Iznenade me i poruke ispod cvijeća. A o upaljenim svijećama da i ne govorim", rekla je gospođa Janja.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Na posljednjem ispračaju Vinka Coce

Janja je s Vinkom bila gotovo 50 godina, od toga 33 godine u braku.

"Od 2. ili 3. srednje smo bili skupa. Od 1974. godine. Imali smo jedno drugo, a sad mi sve to fali, sve me podsjeća na njega, svaki korak. I u Australiji sam bila s njim, i u Americi. Pa naletiš na prijatelja pa se sjetimo nekih trenutaka s Vinkom. Baš nedostaje", ispričala je Janja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Janja o datumu njegove smrti te o pločici posvećenoj njemu

Rekla je kako je Vinko zapravo preminuo 26. listopada 2013. u 23.55 te da joj ne smeta kada pročita da se 27. listopada obilježava obljetnica njegove smrti.

"To je samo pet minuta razlike pa mi je jasno da svugdje piše da je preminuo 27. Za mene je 26. listopada posvećen njemu, odlazim na groblje, a kasnije je misa", rekla je Janja.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Supruga Vinka Coce

Istaknula je i kako joj je drago što je Vinko na Poljudu dobio svoju pločicu/ime i što je kulturno ljeto u Trogiru bilo posvećeno njemu.

"Hvala vam što ste ga se sjetili. Voljela bih da njegove pjesme ne odu u zaborav, nego da ih pjevaju kao i pjesme ostalih pjevača. Ipak, nitko još nije pokrenuo to da dobije ulicu ili most kada se renovirao. To bi mi bilo drago jer su drugi dobili. Bilo je ideja i za muzeje i klape i tako, ali sve je samo ostalo na tome. Nisam se htjela gurati, nagovarati ikoga, ali svakako je zaslužio ulicu. Prije nisu znali za Trogir, ali jesu za Split. A onda je Vinko promovirao grad i svi su znali da je on iz Trogira i pozivao ih da dođu", dodala je.

Foto: Pixsell Foto: Pixsell Trogirska Torcida na procelju starackog doma oslikala je mural s likom Vinka Coce

Podsjetimo, iako im je bila dugogodišnja želja, nikada nisu dobili dijete. Naime, obilazili su mnoge klinike i stručnjake gotovo 20 godina, a onda su se pomirili s time da nikada neće postati roditelji. Razmišljali su čak i o posvojenju, ali su od toga odustali jer Vinko nije htio da djetetov odgoj pati zbog njegove karijere. Ipak, par je uživao u nećacima s kojima su provodili puno vremena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Čelnik Turističke zajednice Trogir otkrio zašto su gosti ove godine kraće ljetovali te prognozirao hoće li ljeto iduće godine pojeftiniti