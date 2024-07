Prije točno šest godina, 21. srpnja 2018., nakon šest godina veze, pred oltar su stali Vedran Ćorluka i njegova supruga Franka Batelić. Bajkovito vjenčanje održano je u rodnom kraju Franke Batelić, na imanju u istarskim Balama, a njihov poseban dan uveličao je i Tony Cetinski, mladenkin susjed iz Istre, koji je goste zabavljao svojim glasom. Haljina Franke Batelić imala je gornji dio sa korzetom koji je otkrivao gola ramena, dok je donji dio bio bogato ukrašen čipkom. Pjevačica je odabrala jednostavan čipkasti veo i popularnu frizuru nalik onoj koju je Meghan Markle nosila na svom vjenčanju—neuredna niska punđa s pramenovima koji su uokvirivali njezino lice. Na nogama je nosila bijele minimalističke sandale s remenčićem i udobnim blok petama. Pri ulasku u crkvu, uzvanike je pratila glazba dječjeg zbora sastavljenog od 11 djevojčica. Izvodile su se pjesme poput "My Way", "Feeling" koju je proslavio Rod Stewart, "Oh Happy Day" i "You Raise Me Up". Kada je mladenka stigla u crkvu, prema njezinoj želji, odsviran je kanon u D-duru. Frankina kuma bila je arhitektica i prijateljica iz srednje škole Stefani Vozila, dok je kum Vedranu bio njegov brat Hrvoje.