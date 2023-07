Vijest o razvodu glumice Tare Thaller i glumca Farisa Pinje nedavno je eksplodirala lokalnim i regionalnim medijima.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno, svaka je takva odluka teška, no kada dolazi iz obostranog stava, sam razlaz znatno je lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla je Tara.

Otkako su javno progovorili o svom razvodu nakon godinu i pol dana braka, Tara vrijeme provodi na raznim događanjima.

Tako je sinoć posjetila Mint Cabaret Dinner Show u Kristalnoj dvorani u Opatiji. Profesionalni izvođači i akrobati sinoć su definitivno uspjeli goste prenijeti u magičan svijet cabareta i burleske u jedinstvenom ambijentu raskošne Kristalne dvorane.

Na ovaj je događaj otišla bez trunke šminke, što je pomalo neobično za javnu osobu.

Za ovu je priliku odjenula je usku suknji i top maslinaste boje.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Glumica Nina Violić o hrvatskom filmu i društvu'

Podsjetimo, Faris i Tara vjenčali su se u tajnosti krajem 2021. godine, a sretne vijesti objavili su na Instagramu.

Sinoćnju prvu predstavu nije propustila ni obitelj Gračan, Mario Battifiaca, Barbara Udovičić Papeš i Maja Uremović.

Cabaret Show koncipiran je kroz tri tematski različita čina. Profesionalni plesači i izvođači iz raznih kazališta svoju su svestranost pokazali kroz razne plesne stilove - od baleta, hip hop-a i jazz-a pa sve do burleske, akrobacija i aerial nastupa. Svaki čin doveden je do savršenstva koreografijom, kostimografijom, specijalnim efektima, svjetlima i zvukom.