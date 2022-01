Sada, gotovo 25 godina kasnije, ta zloglasna seksualna snimka nalazi se u središtu Disney+ TV serije u kojoj glumi Lily James iz "Mamma Mie!" kao uzavrela Pammy. Drama "Pam & Tommy" govori o propasti romanse i kako je pornografski film procurio u javnost, piše The Sun.

Bivša Playboyeva manekenka, koja sada ima 54 godine i pet puta se udavala, rekla je prijateljima da nikada neće gledati seriju jer vjeruje da je seksualna snimka uništila njezin brak s američkim bubnjarom Mötley Crüe-a. Tommya (59), koji se također pet puta ženio, glumi američki glumac Sebastian Stan (39). Tommy je rekao da je "potresen" "cool pričom".

U ekskluzivnom razgovoru, stari prijatelj para, američki umjetnik Guerin Swing, koji se pojavio na snimci, otkriva da je Tommy ponosan što je stvorio povijest. Guerin je za The Sun rekao: “Tommy mi je neki dan rekao: "Neka svi znaju da smo to prvi napravili. Prije Kardashianki, prije bilo koga drugog. Neka znaju da smo mi prvi slomili internet."

Električar Rand Gauthier, kojeg u TV seriji glumi Kanađanin Seth Rogen, koji je radio za par, tražio je da ga isplate. Ali Guerin kaže: “Oni su došetali do imanja bez dopuštenja. Tommy je bio bijesan. Uzeo je sačmaricu i rekao im da odjebu.” Rand se želio osvetiti.

Kako je seks snimka vidjela svjetlo dana

Jedne noći, dok je par spavao, provalio je u garažu i izvadio metalni sef veličine hladnjaka. Tvrdi da ga je sam unio u kamion, ali drugi misle da je to nemoguće. Nakon što ju je otvorio plamenikom, pronašao je nešto mnogo vrijednije od novca i nakita koji je očekivao - vrpcu na kojoj su Pam i Tommy.

Budući da je radio u porno industriji, znao je da će drugi platiti da gledaju par. Bilo je to dosta prije online streaminga, pa se video isprva reklamirao na internetu i distribuirao kao VHS kazeta. Zatim je Internet Entertainment Group (IEG) ponudio plaćeni pristup snimci na mreži.

U roku od godinu dana zaradio je gotovo 60 milijuna funti, a američki osnivač tvrtke, Seth Warshavsky, opisan je kao "pionir". Tommy i Pam nisu primijetili da je vrpca nestala.

Tommy je unajmio holivudskog "popravljača" Anthonyja Pellicana - kasnije zatvorenog zbog kaznenog djela oružja i iznude - da otkrije tko je uzeo sef. Odjednom se Guerin našao u kadru. Tommy i Pam su ga angažirali kao dizajnera interijera da njihov dom pretvori u "zemlju fantazije". Napravio im je kožnu "seks ljuljačku" i naslikao mural iza lifta od garaže do spavaće sobe koji prikazuje pakao na dnu i raj na vrhu.

Tommy mu je bio dužan 3.600 funti za sliku i zbog toga je bio osumnjičen. Guerin tvrdi: “Pellicano je izgledao poput mafijaškog mudraca. Gurnuli su me na sofu i rekli da sam ukrao vrpcu.”

Guerin nije imao pojma da nedostaje seksualna snimka, pa je odgovorio: “Kaseta? Imam te vrpce”, pokazujući na filmove koje je posudio od Tommyja. Kaže: “Moja glupost je pomogla. Shvatili su da nemam seksualnu snimku.” Ali Guerin nije razgovarao s Tommyjem dvije godine nakon toga, prije nego što su se konačno pomirili. Kaže: “Bilo je užasno. Svi su bili tuženi. Ništa dobro nije proizašlo iz toga.”

Pam i Tommy mrze postojanje te vrpce

Pam i Tommy inzistiraju da nikada nisu zaradili novac od emitiranja vrpce, a Guerin kaže: "Mrze postojanje te vrpce." Ali dodaje: Mislim da ne žale što su to učinili jer bi svatko trebao moći raditi što želi u svom domu. Bili su zaljubljeni. Planirali su djecu, imali djecu.”

Imaju sinove Brandona (25) i Dylana (24). Ali brak je trajao samo tri godine, do 1998., nakon što je Tommy priznao da je napao svoju ženu i osuđen je na šest mjeseci zatvora.

Guerin kaže: “Ljudi su procjenjivali Pam kao da je seksualna snimka bila njezina ideja, ali to nije istina. Ona nije bila porno zvijezda.”

Ako serija prikaže Pam kao nevinu žrtvu mračne strane interneta, mogla bi se predomisliti da je pogleda. U ovom trenutku, međutim, ona je protiv projekta. Guerin kaže: “Vidio sam Pamelu prošli mjesec. Ostali smo u kontaktu. Tommy i Pamin stav prema seriji je, zašto to iskapati? Ali shvaćaju da je to popularna kultura i što se događa kada si poznat. Bila je to prva snimka seksa slavnih.”