Na današnji dan prije 51 godinu svijet je potresla vijest da se mlada rock zvijezda i kraljica bluesa Janis Joplin predozirala heroinom i umrla. Mrtvu ju je u hotelskoj sobi u Los Angelesu pronašao producent nakon što nije došla na snimanje.

Poznata kao kraljica psihodeličnog bluesa i soula, karijeru je započela u bendu "Big Brother and the Holding Company" što ju je dovelo do slave. Uskoro se otisnula u solo vode gdje je vrlo brzo osvojila publiku hitovima poput "Me and Bobby McGee" i "Love is Like a Ball and Chain".

Joplin je rođena 17. siječnja 1943. godine u Port Arthuru u Teksasu, gdje je i odrasla. Vrlo rano otkrila je strast prema glazbi. Prijatelji su je zvali Pearl, a to je i naziv njegov posljednjeg albuma. Kao srednjoškolka bila je prava buntovnica koja je bila na lošem glasu, ali se ipak uvijek nekako isticala.

Kolege iz škole su je ismijavali

Nakon što je upoznala direktora Columbia Recordsa Clive Davisa, karijera joj je krenula uzlaznom putanjom. Menadžer benda je postao Albert Grossman, a album Cheap Thrills je tjednima bio na prvom mjestu svih top ljestvica. Uslijedila su još dva albuma koja su im priskrbili zlatnu nakladu i milijune prodanih singlova.

Gotovo preko noći postala je senzacija i velika zvijezda i to u svijetu u kojem su muškarci dominirali na rock sceni. Četiri godine kasnije, Janis, koja je spas tražila u drogi i alkoholu, nađena je mrtva u hotelu u Hollywoodu. Tog je trena Janis ušla u legendu.

Oporučno je ostavila novac za tulum

U svojoj oporuci Janis je ostavila 1500 dolara svojim prijateljima da naprave veliki tulum kada umre. Tulum se održao 26. listopada 1970. godine u San Anselmu u Californiji, a organizirali su ga njena sestra Laura, zaručnik Seth Morgan te njeni bliski prijatelji.