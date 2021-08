Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer opet su se okupili kako bi sudjelovali u kampanji prikupljanja sredstava u humanitarne svrhe kroz prodaju kapa, majica, šalica...

Tako je Jennifer pozirala u majici s licom Monicom i šiltericom "We were so not on a brake" dok je David nosio majicu s licom Rossa i Rachel na kojoj piše "lobsters".

Courteney je nosila bijelu majicu s natpisom "I'll be there for you", a Matthew plavu majicu s natpisom "You have to stop the q tip when there's resistance".

Lisa Kudrow pojavila se u crnoj majici s natpisom "We were on a break", a Matt je pio iz šalice na kojoj piše "Could I be wearing any more clothes".

Dugoočekivano okupljanje "Prijatelja" u specijalu "The One Where They Got Back Together" emitirano je 27. svibnja.

U njoj su glumci glumili sami sebe. U specijalu se pojavilo više od 15 poznatih gostiju, uključujući bivše članove “Prijatelja” poput Toma Sellecka (Richarda) i Maggie Wheeler (Janice), no i drugih poput britanskog nogometaša Davida Beckhama, glumca iz “Igri prijestolja” Kita Haringtona i pakistanske dobitnice Nobelove nagrade za mir Malale Yousafzai.