Hrvatski maneken Patrik Cvetko (28) iznenada je preminuo na Božić. Patrik je doživio epileptični napadaj, a vijest o njegovoj smrti na svom je Instagramu potvrdila njegova prijateljica Elena Dizdar.

Među brojnim ožalošćenima koji se opraštaju od Patrika je i njegov prijatelj, dizajner Damir Begović s kojim je Cvetko puno surađivao.

"Svi će za njega reći koliko je bio dobar, da je bio anđeo. I na kraju ispada da te najbolje ljude Bog, ako postoji, prve uzima. Patrik je bio nevjerojatan čovjek, njegov je osmijeh bio zarazan. Uvijek je bio pozitivan, nikad ništa negativno s njegove strane nitko nije doživio. Strašno je kad na neki čudan način samo nestaneš s ovog svijeta i to još u vrijeme blagdana. Smrt ne bira, ali ovo je stvarno šokantno", kazao je Begović, a piše Jutarnji list.

Veliki profesionalac i veliki čovjek

Surađivali su cijelu 2021. godinu kada je Cvetko bio maneken po svim mogućim snimanjima te godine.

"Na kraju je i fotografirao dvije kampanje, budući da je bio i fotograf, i model, i DJ. Ta njegova svestranost je utjecala i na razna poznanstva, jer toliko je ljudi poznavao i svi su znali njega, s bilo koje strane. Mi se znamo još od 2015. kad smo upoznali na Cro-A-Porteru, kao mladi model i mladi dizajneri. Tad je počelo naše druženje i izlasci pa sve do profesionalnijih suradnji, njega kao modela i na kraju fotografa. Po cijele dane smo znali snimati za Varteks i na kraju izaći van, ići na njegove gaže gdje je svirao kao DJ. Bio je veliki profesionalac i veliki čovjek. Uvijek je htio pomoći. Vrtim slike i videa i ne vjerujem da je otišao čovjek tako pun duha i pozitive", kazao je Begović pa dodaje:

"Nisam niti znao da ima probleme s epilepsijom. Mislio sam da netko tko ima epilepsiju niti ne može biti ispred blica. On je odrađivao tolika snimanja i nevjerojatno mi je da se dogodilo da se samo nije probudio. Netko mi je rekao da je bio bolestan kad se nedavno vratio iz Beograda. Ne znam je li to splet nesretnih okolnosti ili je napadaj bio toliko jak i dogodio se usred noći kad mu nitko nije mogao pomoći. Svi su u šoku, teško je uopće to pojmiti. Prvo sam mislio da se dogodila neka nesreća, to mi je bilo realnije. Ovako kad su mi rekli da se samo nije probudio, pomisliš da se netko šali. Ljudi su mislili da je netko krivo objavio vijest, da se zeznuo, a na kraju je, nažalost, bila istina."

'U studenom smo pričali o planovima'

Tijekom Varteksove kampanje stvorio se prijateljski trio koji su činili Begović kao dizajner i stilist, Cvetko kao model i fotograf i Hana Matija Brkić kao manekenka.

"Uvijek smo nakon posla trebali snimati fotografije za Instagram, Facebook i ostale društvene mreže. Zagrijali bi se uz čašicu pelina da to malo bolje ispadne i onda smo izlazili, plesali. Hana mi je i potvrdila da je ta stravična vijest istina. Baš smo se sprijateljili, ona je bila za ženske modele, on za muške. Patrik je na ljeto fotografirao njenu kampanju na Jarunu i ekipa se samo širila. Baš sam ga sreo u studenom i pričali smo o planovima. Govorio je kako je sad za stalno tu, kako mu je došla i cura. Kazao je kako se odlično stacionirao, kako ima puno ideja, kako će do kraja godine odmarati, a onda u 2023. krenuti nabrijanije", naglasio je Begović.

'Nemam riječi... Bio je drag dečko'

Uspješnog mladog manekena s tugom se prisjetila i poznata modna agentica Tihana Harapin Zalepugin.

"Baš sam na Božić išla kod Lisinskog upaliti svijeću za Massima, pa onda doma za mog Sašicu kojem je jučer bilo mjesec dana kako je otišao, a onda sam pročitala strašnu vijest za Patrika. Nemam riječi. Bio je drag dečko, jako zgodan, odlično je radio. Nisam ga dugo poznavala jer dosta je vremena živio vani. Upoznala sam ga u vrijeme kad je počeo covid. On se vratio izvana i trebala sam ga za neke akcije, premda nemam dečke u agenciji. Međutim, Patrik mi se dogodio. Ne mogu reći da sam utjecala na njegov razvoj, niti da sam ga otkrila, nego jednostavno kad se pojavio ponovo u Hrvatskoj i kad su mi trebali dečki bi ga predložila", prisjetila se modna agentica.