Preminuo slavni glumac Mark Withers: Vodio tešku borbu s rakom

Američki glumac Mark Withers, poznat po ulogama u serijama "Stranger Things", "Dynasty" i "Magnum, P.I.", preminuo je u 77. godini života.

Withers je preminuo nakon što mu je dijagnosticiran rak gušterače, a vijest je objavila njegova kći Jessie Withers.

Umro nakon teške bolesti

U izjavi za Variety, koju je dala u petak, Jessie je rekla: "Sa svojom bolešću se suočio s istom snagom i dostojanstvom s kojima je pristupao svom glumačkom radu, uz humor i posvećenost te iznimnu sposobnost da svaka uloga postane nezaboravna. Markov talent i predanost industriji pamtit će njegovi kolege, prijatelji i obožavatelji."

Posljednja Withersova uloga bila je 2019. godine, čime je završio svoj glumački angažman koji je započeo 1970-ih.

Withers je imao niz manjih uloga u kultnim serijama poput "Wonder Woman", "Trapper John, M.D.", "Death of a Centerfold: The Dorothy Stratten Story", "The Dukes of Hazzard", "Hart to Hart", "Remington Steele", "Dallas" i "Matlock".

Od 1986. do 1987. godine, pojavio se u osam epizoda kultne sapunice "Days of Our Lives" u ulozi trenera Lockea.

