Bubnjar Jim Gordon, koji je koautor hita "Layla", bubnjar Traffica i član Wrecking Crewa, preminuo je u 77. godini.

Gordon se borio sa shizofrenijom te je zadnjih 40 godina proveo u zatvoru. Bio je bubnjar koji je svirao na pjesmi "Layla and Other Assorted Love Songs" grupe Derek and Dominos i "Pet Sounds" grupe Beach Boys.

Godinama se borio s ovisnošću

Naime, Gordon je služio je zatvorsku kaznu zbog ubojstva svoje majke 1983., umro je u državnoj medicinskoj ustanovi u Vacavilleu u Kaliforniji. Publicist Bob Merlis potvrdio je Gordonovu smrt u izjavi, dodajući da je Gordon umro prirodnom smrću, piše Rolling Stone.

Gordon je najpoznatiji po tome što je s Ericom Claptonom podijelio autorske zasluge za pjesmu “Layla”, budući da je bio odgovoran za poznatu klavirsku dionicu pjesme.

Međutim, prije albuma Layla, Gordon, koji je rođen kao James Beck Gordon 14. srpnja 1945. i odrastao je u Sherman Oaksu u Kaliforniji, bio je poznat kao član grupe session svirača pod nazivom Wrecking Crew.

Svirao je dionice bubnjeva za snimke Johna Lennona, Cher, Byrdsa, Jacksona Brownea, Joan Baez, Alicea Coopera, Toma Waitsa, Neila Diamonda, Georgea Harrisona, Yoko Ono, Toma Pettyja i Heartbreakersa, Mela Tormea i mnogih drugih.

Može ga se čuti u pjesmi "You're So Vain" Carly Simon, "Classical Gas" Masona Williamsa i "Gentle on My Mind" Glena Campbella, piše Times. Do sredine sedamdesetih Gordon je počeo imati problema s ovisnošću.

“Pretpostavljam da sam bio alkoholičar,” rekao je za Rolling Stone 1985. “Prije sam pio svaku večer, ali nisam ustao ujutro da popijem piće; Zabio bih iglu u ruku. Kad sam prestao uzimati heroin, počeo sam piti cijeli dan", pričao je.

Počeo je čuti glasove u glavi i do kasnih sedamdesetih majka ga je nagovarala da potraži pomoć. Prijavio se u psihijatrijsku bolnicu, gdje je liječnicima rekao da mu je mama "jedini prijatelj" kojega je imao.

'Htjela je da je ubijem'

“Pričao mi je da čuje glasove, ali ja sam mu rekao da mu to govori njegova svijest,” rekao je Whitlock za Rolling Stone 2013.

“Rekao je da je to netko drugi. Očito nikada nije prestao ili čak smanjio unos droge i alkohola. Krajnji rezultat bilo je uništenje njegove obitelji", dodao je.

Dana 3. lipnja 1983. Gordon je ubio svoju majku, Osu Marie Gordon, koristeći čekić i mesarski nož. Sljedeće godine osuđen je na 16 godina do doživotnog zatvora.

“Nisam imao interesa ubiti svoju majku,” rekao je Gordon za Rolling Stone 1985. “Želio sam je se držati podalje. Nisam imao izbora. Bilo je tako jednostavno, kao da su me vodili poput zombija. Htjela je da je ubijem", kazao je tada.