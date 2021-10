Rossano Rubicondi, talijanski glumac i model te četvrti suprug Ivane Trump, preminuo je u 50. godini nakon što je bolovao od zasad nepotvrđene bolesti.

Tužnu vijest na Twitteru je potvrdila talijanska voditeljica Simona Ventura.

"Rossano… Hvala na zajedničkom putovanju, za dobra i loša vremena, a također i suze i smijeh, toliko toga, i za sve što smo zajedno radili. Doviđenja. Počivao u miru", napisala je Ventura.

Brak potrajao manje od godinu dana

Uzrok Rubicondijeve smrti još nije potvrđen, no talijanski mediji pišu da je bio bolestan posljednjih godinu dana, točnije da je bolovao od raka kože.

Njegova bivša supruga Ivana Trump zasad se nije oglasila.

Podsjetimo, Rossano i 23 godine starija Ivana vjenčali su se 2008., nakon šest godina veze. Glamurozna ceremonija s 400 uzvanika odvila se u odmaralištu Mar-a-Lago, u vlasništvu njezina prvog supruga Donalda Trumpa. Nažalost, njihov brak nije dugo potrajao jer su se razveli nakon manje od godinu dana.

Unatoč svemu, njihova se veza službeno nastavila sve do 2019., kada je Ivana otkrila da su ponovno prekinuli. Posljednji put su zajedno fotografirani u srpnju ove godine u šetnji New Yorkom.

Nakon razvoda vrijeđao Ivaninu djecu

Rossano je 2011. oženio Milu Vimo, no prema talijanskim medijima ostao je blizak prijatelj s Ivanom sve do svoje smrti.

Nakon razvoda nije birao riječi prema Ivaninoj djeci, no ona mu je sve oprostila.

"Ivanu poštujem kao poslovnu ženu i glavu obitelji, no s njezinom se djecom nikada nisam slagao jer su uvijek bila bezobrazna prema meni. Neprestano sam slušao o tome kako ne znam cijeniti to što imam. Briga me tko si ili tko su ti otac ili majka, no sa mnom nitko neće tako razgovarati", ispričao je glumac.

"Donald Trump Jr. je idiot i kreten, napišite to velikim slovima. Govorimo o jako glupoj djeci, osim Ivanke. Odvratni su, teški ološ i prije nego što progovore o meni, oprat ću im usta sapunom. Oni su sramota za ljudski rod", kazao je tada Rubicondi.